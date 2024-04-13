嘉義地震恐有規模4餘震！花蓮餘震「已累積864起」：留意山區落石
嘉義12日深夜至清晨共發生8起地震，最大規模的震央位在嘉義縣布袋鎮、規模4.9，震央是在破碎帶所造成的地震，不過未來3至5天，仍有機會發生規模3-4的餘震。而0403花蓮強震發生至今，餘震已累積達864起，加上主震共865起，中央氣象署地震中心技正林柏佑說明，數據統計上有感餘震遞減中，不過截至今早都還是有餘震加上花蓮有局部雨勢發生，提醒民眾多加留意，並且小心山區落石。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據氣象署地震測報中心統計，0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至13日16時03分，主震加餘震已經累積共865起、其中176起「顯著有感」地震、689起「小區域有感地震」，最大規模的餘震6以上未達規模7的餘震有2起，統計所有規模5以上的餘震已達27起。
中央氣象署地震中心技正林柏佑說明，從數據統計上可以發現有感餘震遞減中，雖然今早仍是有餘震發生，加上花蓮有局部雨勢，地震加上降雨的情況下，提醒花蓮地區民眾還是要注意防災，尤其要小心山區落石。
而昨晚嘉義地震最大規模為4.9，主要發生在布袋、義竹區，震央是板塊碰撞前緣出現的破碎帶導致的地震。從過去歷史觀測來看，該地區最大規模地震沒有超過5，每隔幾年都會有地震發生，相信是台灣地理環境之下正常的地震活動，不過未來3至5天，仍有機會發生規模3-4的餘震，提醒民眾做好防災準備。