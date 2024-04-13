全聯60元便當對手有4間了！7-11菜色眾扛不住　這家58元吃飽最爽

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全聯去年與農業部合作推出的60元便當，販賣至今廣受好評，目前每週限量6萬個，販售口味是「黃金厚厚雞排」以及「十三香雞胸」，兩款都非常的好吃，今年全聯將會把便當販售門市從319家，拓展到600家分店，也就是說，中南部的顧客也有機會吃到這經濟實惠的便當！
《NOWnews》記者近兩週實測三次，在下午4點左右抵達有販售便當的全聯門市，100%成功率可以買到60元幸福餐盒，另一個時間點則是上午10點，想吃的人千萬不要錯過。配菜部分，「黃金厚厚雞排」以及「十三香雞胸」都是一樣的配菜，高麗菜炒胡蘿蔔、油菜、南瓜、主餐以及白飯，由於肉非常大塊又厚，女生吃一個就剛好，男生大約7至8分飽。
7-11版60元便當4月15日開賣！「經典紅蘿蔔」眾人崩潰
而7-11的幸福餐盒和全聯的配置相同，也是三道菜以及主食跟白飯，主食是嚴選在地雞胸肉滷製並佐以蒜蓉的台式風味，配菜部分則是有菜脯蛋，來自雲林、彰化等產地的紅蘿蔔、豆芽菜、青江菜等炒時蔬。業者透露，便當將於4月15日起在全台1500間門市開賣，但每間門市數量、補貨時間不一定，但門市鎖定在「全台鄰近校園周邊」。
不過7-11自古以來，許多便當都喜歡加入紅蘿蔔的配菜，像是多款健康餐中都有紅蘿蔔，不少人看到照片後紛紛崩潰「看起來很好吃....但可不可以不要紅蘿蔔」、「嗚嗚！很想吃，但紅蘿蔔我不行」、「有切塊的紅蘿蔔我真的嚇爆.....」；不過也有人笑翻表示「不喜歡紅蘿蔔的到時候不要跟我搶唷！」、「原來這麼多人不愛紅蘿蔔，看來我搶到機率大增啦！」
全家版60元便當4月15日開賣！獨家白帶魚排最特別
而全家版的幸福餐盒，則也跟7-11一樣在4月15日正式在全台超過200間門市開賣，業者透露鎖定「文教及醫院型店舖限量開賣」，同樣是每間門市數量、上架時間不一定，且幸福餐盒總計供應107萬份，售完為止。值得注意的是，全家的口味除了有雞胸肉之外，還有獨家販售「白帶魚排」口味，想要嚐鮮的民眾可不要錯過囉！
家樂福職人手做便當58元最便宜！同樣買得到幸福餐盒
家樂福其實也在去年就與農業部合作推出60元便當，後來更推出58元的「職人手做便當」，有民眾吃過兩款便當之後，都給予高度評價。尤其是58元的「職人手做便當」，一個便當裡會有一塊炸雞排以及三樣配菜，每天的菜色不固定，即便天天吃也不會膩，成為許多小資族的最愛。而根據家樂福店員透露，兩款便宜的便當上架時間大約是上午10點以及下午4點，每天有兩梯次上架時間，而過了餐期的下午1點以及晚上8點，沒賣完的便當就會開始特價。
楓康超市59元便當不輸全聯！外送平台輕鬆點到
然而除了上述四家通路之外，知名連鎖「楓康超市」也輸人不輸陣，店內販售的59元「好康便當」，除了有排骨、雞翅、雞腿等主菜便當可以選擇之外，配菜菜色還包括香腸、2至3種時蔬，份量還稍微比全聯以及家樂福還大，價格經濟又實惠，如果想要購買的民眾，除了到門市買之外，也可以利用外送平台「UberEats」選購，供應的時間是上午11時30分至12時30分，還有下午16時30分至17時30分，每人限購2個哦！