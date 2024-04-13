林襄上《百變智多星》公開擇偶條件！理想對象竟是「已婚的他」
從樂天桃猿跳槽到味全龍的啦啦隊人氣女神林襄，日前到年代MUCH益智節目《百變智多星》參加錄影，與芷霖、一七到場動腦筋，在接受梁赫群訪問時，被問到理想男友的條件，目前單身的林襄大方表示長相一點也不重要，樂天性格的她認為「幽默感」才是她選擇最大的標準，甚至笑稱沈玉琳就是不錯的人選，另外有責任感、疼女朋友也很加分！
記者施以慧／綜合報導
特別的回答讓梁赫群大吃一驚，不知如此，不按牌理出牌的林襄還在節目中自曝自己在球隊中常被公認為「最笨的球員」，並表態其實自己比較適合擔任耍寶和花瓶的角色，這次為了挑戰益智問答，還特地將頭髮染黑，做足準備，只為了讓自己看起來「更有智慧」，讓全場笑噴。
不過嘴上說自己不聰明的林襄，在節目裡竟通過重重關卡，正面迎擊高學歷關主，雖然最後沒有抱走10萬大獎，但林襄仍不服氣大喊：「我下次還要再來！」
另外面對日前的「隊長風波」，由於先前同樣從樂天桃猿跳槽到味全龍的李多慧，被爆料是為了擔任隊長才轉隊，林襄和芷霖也在節目上澄清，表示兩個隊長感情都很好，座位還在隔壁，大家已有一起同台演出。
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