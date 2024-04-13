台彩「最強彩券」終於公佈了！冠軍超意外　大樂透、威力彩全輸它

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貼文曝光後，不少彩迷紛紛回應「39樂合彩還真的蠻多人在買的」、「賣最好應該還是大樂透吧！再來應該是威力彩，大家都有發財夢」、「刮刮樂是因為好中獎，所以很多人發吧，平常有人在買嗎？感覺都買大樂透跟威力彩居多」、「之前看過數據，刮刮樂好像是台彩賣最好的彩券......而且大樂透跟威力彩距離刮刮樂銷售額差距很大，蠻意外的」。
台彩賣最好的彩券跌破眼鏡！大樂透、威力彩都輸給它
根據財政部的最新資料顯示，2023年整年度彩券銷售金額衝破2019億，其中公益彩券銷售為1426億元，比2022年增加134億元；而運動彩券銷售593億元，較2022年減少9億元；其中在公益彩券的部分，大家過年最愛試手氣的刮刮樂銷售額高達726億元（佔比50.9％），而第二名則為賓果賓果178億元（佔比12.5％），第三名才是大家比較熟悉的大樂透（佔比11％），第四名則是擁有高額獎金的威力彩（佔比8.3％）。
值得一提的是，原本大家都以為「刮刮樂」只有在過年期間才會有人購買，沒想到其實刮刮樂從106年度到112年之間，六年全制霸，一直都是公益彩券銷售佔比最高的彩券，令不少彩迷大感意外；除此之外，去年台彩彩券熱度非常旺，銷售額連續六年增長，到2023年已經突破2000億的大關，非常的驚人。
賓果賓果「低調的黑馬」！每天開獎204期超驚人
除了刮刮樂成為台灣人最愛彩券之外，銷售榜上有名的還有「BINGO BINGO賓果賓果」電腦型彩券，這是台彩2008年4月30日上市所發行的新型彩券，彩迷依據80個號碼中選出想要的號碼，玩法分為「猜數字（稱為幾星彩，選1個數字稱為1星，最多選到10個數字稱為10星，以此類推）」、「猜大小」、「猜單雙數」、「猜超級獎號」四種。
而這個彩券特別的是，每5分鐘就會開出20個號碼，彩券行內的電視螢幕也會以動畫方式播放各期開獎號碼，以方便彩迷對獎，每天早上7時5分開始，一路開到晚上23時55分，每天會開出204期，對比大樂透、威力彩一週只開兩次來說，賓果賓果的開獎次數遠遠超前，因此銷售額佔比也是不遑多讓，除了去年拿下銷售亞軍外，2022年也是亞軍，2021年則是與大樂透並列亞軍。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：購買彩券應量力而為，不因沉迷而影響日常生活。