德州媽媽再爆黃子佼案受害女+2！14歲遭誘穿比基尼 小S也蒙鼓裡
黃子佼MeToo事件持續延燒，網紅「德州媽媽」昨（12）日才公開受害者提供的多段錄音檔及截圖，今天又有2名受害者出面爆料，透露自己曾被約到黃子佼家中，並被引誘穿上布料極少的比基尼進行拍照。2名受害者中，其中一名才14歲，換上幾乎衣不蔽體的比基尼後瞬間崩潰大哭，受害者表示：「還好那天他沒有對我起興致。」受害者更被要求對黃子佼時任女友小S保密，德州媽媽更表示目前她收到的受害者私訊已經「兩隻手數不完」。
記者張一笙／綜合報導
德州媽媽今日下午公開2名黃子佼案受害者的私訊截圖，其中一名受害者年僅14歲，當時她只是陪同學一同參加節目錄影，黃子佼則在空檔時主動攀談，並表示自己正在為少女雜誌創刊號物色平面模特兒，並為她編織了從未想過的星夢，她也因此受邀接受拍攝。該名受害者透露黃子佼將她約到工作室見面，抵達後才發現是黃子佼的住所，黃子佼要求該女試穿3套事先準備好的泳裝：「分別是一套兩截式加兩套比基尼。」該女由於沒有穿過比基尼，後來挑了2截式泳裝。
該女表示：「那時我正值一個對外表身材極無自信的時期，聽到要穿泳裝而不是單純拍全身照瞬間全身僵硬， 面露難色後還整張臉都垮下來。」黃子佼花了很多時間說服她才嘗試換上泳衣，「我完全沒辦法，整個人也呈現凍結狀態，不自主地一直試圖遮掩衣不蔽體的身體部位， 那時淚水已在眼中打轉。」隨後黃子佼要求她再換另外一套試試看，最後她決定換回自己的衣服。該女補充：「還好那天他沒有對我起興致。」2 人則是坐在椅子上聊天，看到黃子佼的電視遙控器上還有當時女友小S的拍貼照後，黃子佼還對她說這件事不要讓小S知道，因為「小S很愛吃醋」。該女直到長大後才瞭解這是遭到性騷擾的一種，因此決定說出來。
另一名爆料受害者也表示，當時也被約到黃子佼家裡，拍完時裝照後黃子佼就拿2至3件極為裸露的泳裝給她，幾經猶豫後她勉強選擇了連身高衩泳裝，「 布料極少，都快像丁字褲！」她向黃子佼反應沒有安全褲及胸貼，黃子佼甚至提出要拿丁字褲給她穿。
德州媽媽在文中氣憤地表示：「我收到兩隻手數不完的受害者的來信，都講出很相像的情節與雷同的細節。」並強調文中有提到的藝人並不代表對黃子佼的惡行都知情，德州媽媽表示：「此篇仍然是在掃黃，所以拜託不要隨意影射其他藝人，因為要是他們出來澄清反駁，整篇文容易被混淆為假爆料，那受害者與我會非常難過。」
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