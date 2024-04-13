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德州媽媽再爆黃子佼案受害女+2！14歲遭誘穿比基尼　小S也蒙鼓裡

▲德州媽媽再爆料，曬2受害者私訊截圖，指控黃子佼以同樣手段多次引誘穿比基尼未成年少女穿比基尼供他拍照，更要求受害者對時任女友小S保密。（圖／翻攝自德州媽媽沒有崩潰臉書）
▲德州媽媽再爆料，曬2受害者私訊截圖，指控黃子佼以同樣手段多次引誘穿比基尼未成年少女穿比基尼供他拍照，更要求受害者對時任女友小S保密。（圖／翻攝自德州媽媽沒有崩潰臉書）

記者張一笙／綜合報導

黃子佼MeToo事件持續延燒，網紅「德州媽媽」昨（12）日才公開受害者提供的多段錄音檔及截圖，今天又有2名受害者出面爆料，透露自己曾被約到黃子佼家中，並被引誘穿上布料極少的比基尼進行拍照。2名受害者中，其中一名才14歲，換上幾乎衣不蔽體的比基尼後瞬間崩潰大哭，受害者表示：「還好那天他沒有對我起興致。」受害者更被要求對黃子佼時任女友小S保密，德州媽媽更表示目前她收到的受害者私訊已經「兩隻手數不完」。

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▲德州媽媽在臉書上曬出多張黃子佼案受害者的私訊截圖。（圖／翻攝自德州媽媽臉書）
▲德州媽媽在臉書上曬出多張黃子佼案受害者的私訊截圖。（圖／翻攝自德州媽媽臉書）
德州媽媽今日下午公開2名黃子佼案受害者的私訊截圖，其中一名受害者年僅14歲，當時她只是陪同學一同參加節目錄影，黃子佼則在空檔時主動攀談，並表示自己正在為少女雜誌創刊號物色平面模特兒，並為她編織了從未想過的星夢，她也因此受邀接受拍攝。該名受害者透露黃子佼將她約到工作室見面，抵達後才發現是黃子佼的住所，黃子佼要求該女試穿3套事先準備好的泳裝：「分別是一套兩截式加兩套比基尼。」該女由於沒有穿過比基尼，後來挑了2截式泳裝。

▲黃子佼宣導反偷拍影片外流。（圖／黃子佼臉書）
▲黃子佼多次以相同手段誘騙受害者。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
該女表示：「那時我正值一個對外表身材極無自信的時期，聽到要穿泳裝而不是單純拍全身照瞬間全身僵硬， 面露難色後還整張臉都垮下來。」黃子佼花了很多時間說服她才嘗試換上泳衣，「我完全沒辦法，整個人也呈現凍結狀態，不自主地一直試圖遮掩衣不蔽體的身體部位， 那時淚水已在眼中打轉。」隨後黃子佼要求她再換另外一套試試看，最後她決定換回自己的衣服。該女補充：「還好那天他沒有對我起興致。」2 人則是坐在椅子上聊天，看到黃子佼的電視遙控器上還有當時女友小S的拍貼照後，黃子佼還對她說這件事不要讓小S知道，因為「小S很愛吃醋」。該女直到長大後才瞭解這是遭到性騷擾的一種，因此決定說出來。

▲黃子佼持有未成年少女影片事件持續延燒，前女友小S在臉書上發聲，並且號召演藝圈的友人們一同響應並呼籲立法院重視兒少性剝削，並且加重刑罰。（圖／翻攝自小S臉書）
▲黃子佼甚至要求受害者要對當時女友小S保密，將小S蒙在鼓裡。（圖／翻攝自小S臉書）
另一名爆料受害者也表示，當時也被約到黃子佼家裡，拍完時裝照後黃子佼就拿2至3件極為裸露的泳裝給她，幾經猶豫後她勉強選擇了連身高衩泳裝，「 布料極少，都快像丁字褲！」她向黃子佼反應沒有安全褲及胸貼，黃子佼甚至提出要拿丁字褲給她穿。

▲藝人賈永婕、小S（徐熙娣）及隋棠等近日因藝人黃子佼持有未成年少女不雅片的風波而發起連署，督促立法院修法。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
▲黃子佼惡行不斷，德州媽媽在文中提到她收到的來信已經「兩隻手數不完」。（圖／翻攝自黃子佼臉書）
德州媽媽在文中氣憤地表示：「我收到兩隻手數不完的受害者的來信，都講出很相像的情節與雷同的細節。」並強調文中有提到的藝人並不代表對黃子佼的惡行都知情，德州媽媽表示：「此篇仍然是在掃黃，所以拜託不要隨意影射其他藝人，因為要是他們出來澄清反駁，整篇文容易被混淆為假爆料，那受害者與我會非常難過。」

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