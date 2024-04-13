PLG／林書豪禁賽期滿復出！替補拿13分、4助攻 國王116:94夢想家
新北國王球星林書豪因違反禁藥條例，被PLG聯盟禁賽5場，今（13）日出戰福爾摩沙夢想家禁賽期滿，加上足底筋膜炎傷勢恢復，此戰林書豪以替補身分上場，全場繳出13分、4助攻、3籃板，率領新北國王以116：94輕取夢想家，國王也終止近期的4連敗。
記者路皓惟/綜合報導
此戰林書豪從板凳出發，第一節剩餘2分24秒上場，豪哥第一次出手就砍進三分外線，個人貢獻5分，該節國王團隊三分9投4中，楊敬敏砍進兩顆三分拿下8分，而夢想家打了近11分鐘，團隊得分還沒能突破雙位數，不僅團隊命中率不佳，三分球6投皆墨，團隊出現6次失誤，第一節打完夢想家落後多達18分。
第二節國王以3顆三分持續擴大分差，林書豪上半場累計拿下7分，不過夢想家進攻也終於算是回過神來，吉爾貝克5投5中獨拿13分，麥卡洛則有9分進帳，但半場打完國王依舊以63：34領先夢想家。
第三節國王攻勢多點開花，林書緯、路易士、奧帝和李愷諺輪流得分，該節打完國王已經攻下95分，領先夢想家25分。第四節林書豪僅打了1分59秒，投進一顆三分球，拿下3分，國王憑藉首節建立大幅領先優勢，一路領先到最後，最終國王就以116：94拿下勝利。
本場比賽國王林書緯攻下全隊最高22分，奧帝砍下16分，李愷諺與路易士貢獻14分，王柏智、曼尼高和楊敬敏各拿10分；夢想家方面，林俊吉22分、吉爾貝克21分、麥卡洛15分、陳振傑14分。
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