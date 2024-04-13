hololive「Cheer UP」快閃咖啡廳4/14登場！周邊、餐點搶先直擊

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本次hololive「Cheer UP」快閃咖啡廳地點在中山區錦西街25號，由去年11月20日開幕的「OU-EN CAFE」本店進行餐點、周邊販賣。一看到店門口，就能發現6位人氣成員Oozora Subaru、Usada Pekora，hololive Indonesia 的 Kaela Kovalskia、Kobo Kanaeru以及鯊皇Gawr Gura、Koseki Bijou等人的Q版畫像。
進入店內之後，也能看到滿滿的hololive元素浮現，二樓四周的牆壁都有滿版圖樣，現場還有提供便利貼，後方的牆面則給客人寫上想對自己推說的話並貼上。
hololive快閃咖啡廳餐點實照曝光！「兔化的秘密Peko」口感好特別
試營運開始後，現場也開始提供本次聯名的餐點，包含兩款特製甜點：泡芙「i 芙了油」、巧克力風味薄餅「打 call 薄餅」，以及以六位 VTuber 特色及個人喜好打造的飲品，包含：用紅蘿蔔造型馬林糖裝飾的 Usada Pekora「兔化的秘密 Peko!」，以及用鯊魚軟糖裝飾的 Gawr Gura 的「Love Shark!」等，還可以獲得造型吸管套。
記者本次品嚐的飲品，是兔田佩克拉的「兔化的秘密Peko」，飲料是柑橘味的可爾必思，令人酸感相當明顯，相當特別，上層則鋪上了厚厚一層鮮奶油，以及紅蘿蔔馬林糖造型的，完美符合了兔田的形象，建議可稍稍攪拌，中和酸、甜兩種滋味。
hololive production X CAPSULE Cheer UP Collaboration Café營業資訊
活動期間：4/14（日）～ 4/28（日）
營業時間：11：00～20：00
活動地點：台北市中山區錦西街25號「OU-EN CAFE」
主辦單位：CAPSULE
授權單位：COVER Corp.
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