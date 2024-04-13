北市溪山里上吐下瀉因沒自來水 蔣萬安目標：115年完成接管
台北士林區溪山里爆出超過20戶居民上吐下瀉的情況。台北市長蔣萬安昨日證實，溪山里居民日常用水並非北水處供應自來水系統，而是山區居民自行成立供水組織所自設水源系統，疑似水質不佳造成水源中大腸桿菌過高。多位北市議員昨日為居民請命，希望能盡速埋設自來水管。蔣萬安今（13）日要求115年完成自來水接管。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安下午透過臉書表示，面對問題、即刻因應、根除問題，「台北隊」的腳步不會停；士林區溪山里多人嘔吐腹瀉的案件後，立即提供醫療協助與安全用水，也希望藉此機會與地方再度進行溝通，攜手突破地勢和種種困難，讓溪山里與台北市其餘尚未接入自來水的地區能盡快完成接管工程，因為這是為了維護市民朋友的健康和安全，市府勢在必行。
蔣萬安表示，要為溪山里等地區接管、納入自來水系統服務並不容易，涉及不少預算以及工程期程「但我們要做」已要求自來水處，除了先協助有需要的住戶，以投氯消毒滿足短期內的用水需求；同時要盡速規畫、執行，希望在115年完成溪山里與平等里等自來水接管的目標。
蔣萬安指出，台北是座歷經歲月的城市，有著都更、以及像溪山里仍未有自來水等等，長期且迫切的需求，市府不會放著留待後人，會迎難而上、踏實解決。