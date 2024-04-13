大巨蛋「18位啦啦隊」出動應援　林韋翰家人來、狂澄清：真的沒看

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啦啦隊應援看台吸睛 林韋翰澄清：「我沒有看！」
賽後有媒體問到中信特攻球員相關問題，這場只打7分鐘、太太和小孩都有來到現場看球的林韋翰馬上苦笑澄清，「我覺得你是在挖洞在給我跳，我是在找太太和小孩在哪裡時，不小心瞄到的。我覺得不錯，就是有一個大舞台能讓她們在這裡展現舞技，不過我自己是不太看的．．．」林韋翰認為能在這方面和職棒比賽有小小的結合是真的不錯，不過他隨後又再次強調「自己是真的沒有看」。
而出席賽後記者會的另外2名中信球員對此也不願多談，在場上打了將近40分鐘的謝亞軒表示，自己大部分都在場上，場下也認真在關心球賽進程，所以「沒有很注意到那裡」。而球隊老大哥曾文鼎則是直言：「我有近視看不到。」
場地規格直比總冠軍賽 曾文鼎：羨慕職棒球員
身為多年職業籃球員，曾文鼎打過國內外大大小小賽事，但他賽後直言自己從未在這種場地打過比賽，稱讚大巨蛋球場的「場地的規格就像是冠軍賽或明星賽」，自己作為一名籃球員真的感到開心和興奮，當然球迷願意買票進場才是最重要的，這也給了他們很多動力。
「我個人當然希望未來可以繼續在這裡辦比賽。」曾文鼎笑說，今天自己興奮到有點想跳起來灌籃，「是有點亢奮想要跳，但礙於年紀和身體，最後還是打消這個念頭。」
曾文鼎賽後還特別到大巨蛋重訓室做重量訓練，讓身體進行一些恢復。這裡設備一應俱全，讓阿鼎也感嘆地表示：「大巨蛋不愧是職業級球場，自己真的很羨慕國內職棒球員能使用這些設備。」
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