傅崐萁被爆祭「催繳令」逼藍委捐2萬　藍黨團怒斥散播謠言將提告

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國民黨團說，花蓮地震發生後的隔一天，就在黨團群組自發討論要捐出善款表達愛心，並且於當日確定依照前次捐助災區的經驗由黨團委員平均分攤。在群組討論過程中，傅崐萁並未參與，亦未表示意見，且人皆在花蓮救災。
黨團提到，黨團大會前一天，黨團幹部會議時大家詢問地震災情時，傅崐萁強調捐款用黨團名義，金額他個人來出即可；唯內部討論時希望這是大家共同關心災民！金額多少是一回事、心意更加重要，因此仍希望由黨團委員共同捐助災民！
黨團說，在週五的黨團會議當中，傅崐萁從未提及要求大家捐款，全黨在場委員都可以做證，而這完全是特定媒體惡意不實散播謠言，刻意打擊國民黨團結的陰謀，在天災發生之際，該媒體引用不具名的不實爆料，且內容與意圖讓給予支持花蓮災民的行為變調，實在令人遺憾且不解，黨團將依法針對不實報導提起告訴；重建家園之際，全台共同跟受災災民站在一起，這才是應有的行為。
國民黨立委羅智強也在臉書說，這真的是一個很糟糕的新聞，完全不是事實。但有這樣的報導也讓人不意外。自震災以來，就有各種不實謠言流傳，為政治鬥爭而抹黑花蓮，企圖醜化捐款，若是相信，可就中了網軍側翼的計。
羅智強說，他在花蓮出生的我，就再捐出一個月的薪水20萬，希望拋磚引玉，有更多人一起伸出援手，助花蓮度過難關。捐20萬（個人捐款）+2萬（黨團集捐）都捐給花蓮縣政府，讓災民能直接、盡早獲得支援。
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