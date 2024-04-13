快訊／明高溫恐飆36度！2縣市亮「高溫燈號」 出門注意防曬
週日、下週一（14日、15日）風向轉為偏南至西南風，水氣較少，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，且各地高溫飆破30度，中南部局部地區甚至會有局部34-36度或以上的高溫出現，中央氣象署針對臺南市、高雄市發布高溫燈號，明（14）日中午前後臺南市、高雄市為黃色燈號，提醒減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡高溫資訊
📍黃色燈號：臺南市、高雄市
根據天氣風險分析師吳聖宇指出，週末這兩天溫度都是偏高的，尤其週日（14日）因為天氣更好，溫度將會比週六更高，包括北部、東半部都有機會出現攝氏30度以上高溫，中南部局部地區甚至會有局部攝氏34-36度或以上的高溫出現，提醒大家外出時要做好防曬，並且多補充水分預防中暑。
下週預期可能會持續偏熱，下週一微弱鋒面徘徊影響不大，暖空氣勢力較強，北部、東半部有超過30度以上高溫的機會，其中雲量變化的多寡對高溫發生的影響很大，如過當天雲量較多，高溫也有機會相對稍低一點。中部、南部天氣較為晴朗，陽光加熱作用配合西南風暖平流，溫度持續偏高的機會大，普遍會有攝氏32-34度高溫，局部區域甚至會來到攝氏35-36度或以上。