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柯文哲昔嗆反年改「王八蛋」　黃捷問：現在藍白是王八蛋嗎？

▲民進黨立委黃捷指出，反年改，就是讓年金提早破產，損害年輕公務員的退休金權益。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.26）
▲民進黨立委黃捷指出，反年改，就是讓年金提早破產，損害年輕公務員的退休金權益。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.26）

記者陳佩君／台北報導

立法院昨日上演朝野表決大戰，國民黨團在民眾黨團未投票、正副院長韓國瑜、江啟臣加入戰局下，否決民進黨團提出的年金改革復議案。對此，民進黨立委黃捷今（13）日詢問，台北市前市長柯文哲曾說，反年改就是「搞破壞的王八蛋」，「現在的藍白是你口中的王八蛋嗎？」

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立法院朝野昨上演表決大戰，國民黨團提變更議程，否決民進黨團所提的復議案；表決過程中，有兩案打成平手，在立法院長韓國瑜加入戰局、民眾黨團未投票下，民進黨團復議案不通過，藍營所提相關公教年改修法版本付委審查。 

對此，黃捷說，反年改就是讓年金提早破產，損害年輕公務員的退休金權益。她舉例，退撫基金像一個水庫，國民黨現在的提案，是把出水量開得更大，提前讓先退休的人領的多，但是入水量並沒有變多，最後就是水庫提早乾掉。

黃捷指出，總統蔡英文進行年改前，年資高的軍公教所得替代率超過100%，假設月領7萬的公務員，退休後就可領8萬，白話來說，「不工作比工作時領的多」，這是合理的嗎？「大家都想享受好福利，問題是，當資源把持在少數人手上，排擠到未來年輕公務員的退休金，對年輕人公平嗎？」

黃捷說，「世世代代領得到、長長久久領到老」，是當初年金改革的目標，看看其他國家，OECD國家的年金所得替代率平均大約在50-60%，相較之下，台灣真的高到不可思議，2017年民進黨通過的年改方案規定，從2018年開始持續到2029年，把過去退休金過高的公教人員的所得替代率，逐年下降1.5%，預計將替代率降到六成。

「國民黨提案是調降年限到2024為止就好，也就是改革改一半，未來這些差額，國民黨要用黨產來付嗎？」黃捷強調，年金改革這麼重大的議題，是國家永續的關鍵政策，攸關世代正義，無關政黨傾向、政治立場。

「請國民黨的青年立委，拿出你們的良知和同理心，選舉時喊自己是青年代表、喊的震天響，掛著一張青年臉孔，但該為年輕人發聲時，卻一句不吭聲，年輕票這麼好騙嗎？」黃捷批評，許多年輕人義無反顧支持的民眾黨，自詡超越藍綠，但連大是大非的年金改革，都選擇當國民黨小弟、聯手反對。

黃捷提到，年輕朋友們若不了解年金改革多不容易，可以去Google「八百壯士」、「反年改大鬧世大運」、「李來希」等關鍵字，過去討論已非常多。

黃捷也問，柯文哲曾說，反年改就是「搞破壞的王八蛋」，現在的藍白是你口中的王八蛋嗎？分配正義很重要，年輕人都不想再承受世代剝奪感，年改就是其一議題，「希望年輕人趕快清醒，我們才有底氣繼續在國會為世代正義奮戰」。

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