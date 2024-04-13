柯文哲昔嗆反年改「王八蛋」　黃捷問：現在藍白是王八蛋嗎？

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對此，黃捷說，反年改就是讓年金提早破產，損害年輕公務員的退休金權益。她舉例，退撫基金像一個水庫，國民黨現在的提案，是把出水量開得更大，提前讓先退休的人領的多，但是入水量並沒有變多，最後就是水庫提早乾掉。
黃捷指出，總統蔡英文進行年改前，年資高的軍公教所得替代率超過100%，假設月領7萬的公務員，退休後就可領8萬，白話來說，「不工作比工作時領的多」，這是合理的嗎？「大家都想享受好福利，問題是，當資源把持在少數人手上，排擠到未來年輕公務員的退休金，對年輕人公平嗎？」
黃捷說，「世世代代領得到、長長久久領到老」，是當初年金改革的目標，看看其他國家，OECD國家的年金所得替代率平均大約在50-60%，相較之下，台灣真的高到不可思議，2017年民進黨通過的年改方案規定，從2018年開始持續到2029年，把過去退休金過高的公教人員的所得替代率，逐年下降1.5%，預計將替代率降到六成。
「國民黨提案是調降年限到2024為止就好，也就是改革改一半，未來這些差額，國民黨要用黨產來付嗎？」黃捷強調，年金改革這麼重大的議題，是國家永續的關鍵政策，攸關世代正義，無關政黨傾向、政治立場。
「請國民黨的青年立委，拿出你們的良知和同理心，選舉時喊自己是青年代表、喊的震天響，掛著一張青年臉孔，但該為年輕人發聲時，卻一句不吭聲，年輕票這麼好騙嗎？」黃捷批評，許多年輕人義無反顧支持的民眾黨，自詡超越藍綠，但連大是大非的年金改革，都選擇當國民黨小弟、聯手反對。
黃捷提到，年輕朋友們若不了解年金改革多不容易，可以去Google「八百壯士」、「反年改大鬧世大運」、「李來希」等關鍵字，過去討論已非常多。
黃捷也問，柯文哲曾說，反年改就是「搞破壞的王八蛋」，現在的藍白是你口中的王八蛋嗎？分配正義很重要，年輕人都不想再承受世代剝奪感，年改就是其一議題，「希望年輕人趕快清醒，我們才有底氣繼續在國會為世代正義奮戰」。