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(G)I-DLE舒華高雄當國文老師！《GOLDEN WAVE》後台救主持人發音

▲《GOLDEN WAVE in TAIWAN》主持人秋英宇開演前受訪，透露(G)I-DLE成員葉舒華幫忙糾正發音的暖舉。（圖／JTBC）
▲《GOLDEN WAVE in TAIWAN》主持人秋英宇開演前受訪，透露(G)I-DLE成員葉舒華幫忙糾正發音的暖舉。（圖／JTBC）

記者陳雅蘭／高雄報導

南韓電視台「JTBC」來高雄世運主場錄製音樂節目《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）、ZEROBASEONE（ZB1）、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、STAYC、(G)I-DLE、NMIXX、JD1等9組共襄盛舉，獲有「186公分腹肌男神」封號的演員秋英宇擔任主持人。秋英宇活動開演前受訪，透露葉舒華有幫他矯正中文發音，他非常感激。

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▲秋英宇很愛看台劇，今是第一次來台灣。（圖／JTBC）
▲秋英宇很愛看台劇，今是第一次來台灣。（圖／JTBC）
秋英宇是第一次來台灣，得知要在4萬人面前主持音樂節目，直呼超緊張，昨晚還因此失眠，「很緊張，但也滿期待。」他為了寶島主持初體驗特別學中文，包含「大家好」、「準備好了嗎？」、「我是主持人秋英宇」，記者提議現在位於南台灣，講台語的話會拉近與觀眾的距離，他也現學現賣「開心嗎？」、「吃飽沒？」發音咬字十分標準。

今晚最令秋英宇期待的表演，就是女團(G)I-DLE，他說：「我剛剛有看到彩排，特別的帥！」剛好(G)I-DLE中有台灣成員葉舒華，秋英宇透露在後台有跟她互動，舒華還貼心幫忙矯正秋英宇的中文發音，特別是二聲的尾音，「整體的發音她都有幫我糾正一下」。

秋英宇雖然是第一次擔任主持人，但他不怕忘詞「因為有字卡可以看」，反而擔心要用韓文撐全場，深怕台下歌迷聽不懂，沒辦法百分百的把意思傳遞給大家，「當初聽到這職位要有很大的責任感，也知道會有很多藝人演出，知道有3萬名觀眾（實為4萬），現場比想像中壯觀，演出應該會很精彩，我很期待」。

秋英宇是演員，於2021年出道，演過《警察課程》、《學校2021》、《綠洲》等劇，因為有著186公分優越身高與帥氣臉龐，被觀眾封為「186公分腹肌王子」，問及對暱稱滿意嗎？秋英宇笑說：「對，謝謝。」記者開玩笑問：「要怎麼跟台灣介紹你？可以在報導標題寫上『186公分腹肌王子秋英宇嗎？」秋英宇笑回：「可以是可以，可是我的腹肌有時候有，有時候沒有....」那腹肌有帶來高雄嗎？他再度笑說：「有的！」

秋英宇2024年的工作滿檔，除了來台接下《GOLDEN WAVE in TAIWAN》主持棒，還有一部古裝劇、動作電影、連續劇將於Netflix陸續播出與上映，「希望大家可以期待！」他也愛看台灣戲劇，《想見你》、《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》都有看，「我之後也會繼續收看的！」

▲秋英宇有「186公分腹肌男神」封號。（圖／JTBC）
▲秋英宇有「186公分腹肌男神」封號。（圖／JTBC）
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