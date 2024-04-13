砂卡礑巨石崩塌「槍林彈雨」！煙塵驚悚畫面曝 搜救人員跳水保命
0403花蓮強震造成超過13人罹難，今（13）日震後已過11天，上午失聯的和仁礦區中和礦場蕭姓礦工，已經被找到，遺體運送下山，不過砂卡礑步道的澳洲籍新加坡夫妻仍失聯。據了解，搜救人員仍持續尋找，不過砂卡噹步道1.8k大水管處今天中午又發生大崩塌，落石彷彿炸彈轟炸地面，讓搜救人員甚至得跳入水中避難，幸好無人受傷，無奈提早結束搜救任務。
記者孫唯容／綜合報導
花蓮發生芮氏規模7.2強震導致死傷慘重，今天上午和仁礦區中和礦場失聯的蕭姓礦工已被尋獲，新加坡一對夫妻仍持續失聯。據了解，花蓮特搜隊今天派遣10人前往沙卡噹進行搜救行動，有2名安全官在大水管前，另有8人（1安全官、7搜救人員）持續往2.4k處進行搜救，不過人員尚未抵達就發生大崩塌。
根據畫面顯示，眼前大量落石不斷奔落，現場揚起大片粉塵，大量滾石落下並發出巨響，宛如炸彈轟炸地面，救難人員見狀大喊「要崩了」，邊躲在巨石後面，沿路大喊告誡同仁「快走快走快走」，最終跳入水中保命，場面相當驚險。
搜救犬Fancy險遭巨大落石砸中 領犬員直喊「超恐怖」
花蓮地區震後地質十分不穩定，近兩天搜救隊在沙卡噹救援時，不時遇到土石崩塌、碎石掉落等危險情況，昨（12）日花蓮搜救隊搜在砂卡礑步道找尋新加坡籍夫妻時，遇到巨大落石，搜救人員與搜救犬Fancy差點被砸到，領犬員邱楷紘回憶事發經過，當時發現有小石子落下，後來越來越多落石，他立即大叫「Fancy快過來」，牠一開始愣住，還好立即反應，馬上跑過來，一人一狗相擁躲在大石塊後避難，直到回到山下Fancy才從驚嚇情緒中恢復。
據了解，今年4歲的Fancy，3月26日至28日才隨同花蓮縣消防局特搜大隊，前往南投縣的消防署竹山訓練中心，參加國際災害搜救犬IRO國際評量檢測，通過中級評測，結果剛通過回花蓮就遇到花蓮強震，「Fancy這個月1日開始上班，3日地震就出勤上班，只有昨天休息整備1天，已上班11天。」