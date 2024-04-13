文化部重建台灣藝術史！國美館主題展開幕　展早期書畫、藝術修復

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文化部表示，文化部政務次長王時思、國立台灣美術館長陳貺怡、策展人黃冬富及許多台灣重要前輩藝術家家屬出席，一起見證「重建台灣藝術史」6年的文化成果展現。
王時思致詞時提到，這2個展最重要的是過程，讓國美館有機會收集、典藏台灣早期藝術家們的作品，一路上從黃土水、林玉山、洪瑞麟、莊世和等，典藏了超過800件的作品，但這只是開始，後續還有檔案的梳理，去了解藝術品的背景、表達述說為何、藝術家在歷史過程中面對了什麼，另外，有些作品年代已久，狀況不佳，需要被重新修復與整理，它才得以接近原來的面貌呈現於世人，這些過程也都是重建台灣藝術史的過程之一。
王時思說，台灣藝術史是整個台灣主體性認同、台灣整個文化基礎非常重要的一塊基石，若缺了台灣藝術史這一塊，世人將不知道、也沒有辦法繼續瞭解，台灣該如何往下走、下一步的文化藝術的方向又在哪裡。
國美館說明，此次同時推出2檔典藏主題展覽，希望能夠更為完整建立一系統性的台灣美術認識。由黃冬富策劃「匯流溯源－國美典藏台灣早期書畫展」為奠基於2020年館方委託的典藏研究專案，深入梳理明清至戰後60年代，橫跨約300年的台灣書畫美學發展，可謂近年來最完整的早期書畫研究展覽。展覽以媒材分設「台灣早期書法」及「台灣早期繪畫」2大主題，共122位藝術家、147件作品展出，以建構出約1640－1945年左右台灣美術重要體系。
國美館提到，「致未來世代的美術史」一展則完整呈現2018－2023年執行「重建台灣藝術史」的重要工作成果，總結了國美館在台灣藝術史的主題研究、重要藝術家的創作史影音紀錄和出版、典藏作品的購藏與修護保存等具體成果，透過3大主軸的階段性規劃展出。
第1階段重點專區為「台灣美術典藏脈絡與文化傳承」與「台灣美術作品的保存與修護」，共計展出125件作品、30餘件文獻、約100本美術史研究叢書、40部藝術家紀錄片與典藏數位互動應用網站等多元展示內容。
國美館盼透過台灣藝術的研究和修復工作，地方民間的串聯力量，展現「重建台灣藝術史」多元的實踐方針，生成台灣文化主體，連結世代之間的文化記憶，經由認識與尊榮自身的歷史，進而形構對台灣美術未來發展的前瞻視野。
國美館表示，「匯流溯源－國美典藏台灣早期書畫展」即日起展至7月7日，地點為國立台灣美術館101、102展覽室；「致未來世代的美術史」典藏展、修復展則從即日起展至12月29日，地點位在國立台灣美術館301、302展覽室、301-302走廊。