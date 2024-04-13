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文化部重建台灣藝術史！國美館主題展開幕　展早期書畫、藝術修復

▲「文化部前瞻重建台灣藝術史專案計畫」主題展今（13）日在國立台灣美術館開幕，展台灣早期書畫與藝術修復。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.13）
▲「文化部前瞻重建台灣藝術史專案計畫」主題展今（13）日在國立台灣美術館開幕，展台灣早期書畫與藝術修復。（圖／記者李琦瑋攝，2024.04.13）

記者李琦瑋／台中報導

文化部所屬國立台灣美術館於2018年至2023年間執行文化部「重建台灣藝術史」計畫，6年期間，陸續累積包括典藏維修護、研究出版、展覽觀點與教育推廣等面向的成果。「匯流溯源－國美典藏台灣早期書畫展」暨「致未來世代的美術史」2檔展覽，今（13）日聯合開幕，呈現明清至戰後1960年代之時代區間的美術鉅作，以多類型展件、多元面向與公眾分享重建台灣藝術史階段性成果及台灣美術史發展特色。

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今天的聯合開幕式，開場之際邀請台中藝術家兒童合唱團與狂夢藝術，演繹「重建台灣藝術史」跨越世代間的文化資產意義及傳承任務，以及仰賴多方參與、以田野調查研究推進的藝術史建構過程。

文化部表示，文化部政務次長王時思、國立台灣美術館長陳貺怡、策展人黃冬富及許多台灣重要前輩藝術家家屬出席，一起見證「重建台灣藝術史」6年的文化成果展現。

王時思致詞時提到，這2個展最重要的是過程，讓國美館有機會收集、典藏台灣早期藝術家們的作品，一路上從黃土水、林玉山、洪瑞麟、莊世和等，典藏了超過800件的作品，但這只是開始，後續還有檔案的梳理，去了解藝術品的背景、表達述說為何、藝術家在歷史過程中面對了什麼，另外，有些作品年代已久，狀況不佳，需要被重新修復與整理，它才得以接近原來的面貌呈現於世人，這些過程也都是重建台灣藝術史的過程之一。

王時思說，台灣藝術史是整個台灣主體性認同、台灣整個文化基礎非常重要的一塊基石，若缺了台灣藝術史這一塊，世人將不知道、也沒有辦法繼續瞭解，台灣該如何往下走、下一步的文化藝術的方向又在哪裡。

國美館說明，此次同時推出2檔典藏主題展覽，希望能夠更為完整建立一系統性的台灣美術認識。由黃冬富策劃「匯流溯源－國美典藏台灣早期書畫展」為奠基於2020年館方委託的典藏研究專案，深入梳理明清至戰後60年代，橫跨約300年的台灣書畫美學發展，可謂近年來最完整的早期書畫研究展覽。展覽以媒材分設「台灣早期書法」及「台灣早期繪畫」2大主題，共122位藝術家、147件作品展出，以建構出約1640－1945年左右台灣美術重要體系。

國美館提到，「致未來世代的美術史」一展則完整呈現2018－2023年執行「重建台灣藝術史」的重要工作成果，總結了國美館在台灣藝術史的主題研究、重要藝術家的創作史影音紀錄和出版、典藏作品的購藏與修護保存等具體成果，透過3大主軸的階段性規劃展出。

第1階段重點專區為「台灣美術典藏脈絡與文化傳承」與「台灣美術作品的保存與修護」，共計展出125件作品、30餘件文獻、約100本美術史研究叢書、40部藝術家紀錄片與典藏數位互動應用網站等多元展示內容。

國美館盼透過台灣藝術的研究和修復工作，地方民間的串聯力量，展現「重建台灣藝術史」多元的實踐方針，生成台灣文化主體，連結世代之間的文化記憶，經由認識與尊榮自身的歷史，進而形構對台灣美術未來發展的前瞻視野。

國美館表示，「匯流溯源－國美典藏台灣早期書畫展」即日起展至7月7日，地點為國立台灣美術館101、102展覽室；「致未來世代的美術史」典藏展、修復展則從即日起展至12月29日，地點位在國立台灣美術館301、302展覽室、301-302走廊。

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