「陪」出商機？VTuber隨「ACG邁向主流」發展　成台網紅最好選擇

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今年邁入第9年的魔競娛樂，一直以來專注在遊戲實況領域，不過在2021年時，魔競娛樂第一位VTuber懶貓子開始在YouTube上直播，為魔競娛樂跨足VTuber產業打開大門，後續也在2023年2月、12月相繼推出了一期生「EXITUS」及二期生「MeloNyx」，更準備在2024年5月推出台灣首個VTuber男團「Alluria」。
魔競娛樂創辦人「摸使」MiSTakE（陳彙中）透露，要將一個實況主或是VTuber從0打造至成熟，起碼需要花3至5年的時間，且不一定能保證回本，但VTuber相較之下成功概率高，變現或是回本速度相對快，可以很快地打造出一個用戶願意常態支持的狀態，儘管是擁有4、5千名粉絲的實況主，其用戶支持都不一定能夠常態發生。他更直言，在台灣的網紅產業，最好的選擇就是VTuber產業。
而能使VTuber產業拓展手腳的原因，與台灣直播產業發展程度有關。摸使提到，在三年多前，直播平台Twitch上的日本觀眾最高人數與台灣差不多、約莫6萬多人，且頻道數只有三分之一，但現在已成長了三到四倍。但即使如此，台灣在直播產業環境認知仍是相對成熟，網路覆蓋率、手機的普及率及行動網路覆蓋率的密度都相當的高。
另外，也與台灣市場的接受度高有很大關係。在8至10年之前，媒體仍以電視傳媒為主，雖然能在節目上看見漫畫家等ACG產業相關的來賓，但都會被稱作為「宅男」，當時這個詞也帶有著偏向負面的形象。
但隨著網路普及，而在「00後」、2000年後出生的年輕人是網路原生族群，對於從小沉浸在網路環境的他們來說，不免會接觸到ACG產業，包括VTuber在內的網紅就是以前在電視裡看到的明星，使得「宅」這個用詞到了現代也變得正向，不再是比較級的狀態，在學生之間喜歡ACG、VTuber也不會被特別歧視、不會被同儕說「奇怪」，自然而然讓VTuber的擴散變得更加容易。
摸使就以自己以及姪女為例，他的姪女喜歡K-pop也喜歡J-pop也喜歡VTuber，同學還會一起討論、不會覺得不一樣，「但像我們這一代，如果你很喜歡一個漫畫人物或動畫人物，在以前可能是會遭受異樣眼光，或是有格格不入的感覺。」
知名實況主「懶貓」蘭先倫也指出，有關於ACG的接受度也慢慢的在變廣、變紅，以前提到《海賊王》，普遍都會被認為是小孩子才懂，但現在就連大人也會收集模型公仔，《鬼滅之刃》、《間諜家家酒》、《我推的孩子》等動畫也漸漸變成了主流文化。
懶貓表示，VTuber在ACG領域中是很深度的產業，是其中一個小分眾，而這也是他最大的優勢。由於VTuber的粉絲當中，幾乎80、90％都會看他的直播，而且非常死忠，再加上有很多看VTuber的粉絲都有接觸ACG，但過去ACG被「打壓」的情況下，讓這些人產生了較強的護衛心態，不希望自己喜歡的事物被打擾，對於自己所喜歡的事物會願意放更多的心思甚至投入更多的金錢跟時間。
而這也影響到廠商合作的選擇。摸使指出，YouTuber通常會與流量掛鉤，主要營收來自於廣告費用，廣告費就等於觀看次數；但在Twitch等平台直播，轉換率以及觀眾的忠誠更為重要，而VTuber的觀眾非常忠誠，甚至比實況主的觀眾還要忠誠。在與觀眾都說著同一個語言，又能提供深度內容的情況下，就使得粉絲願意「相信」VTuber所介紹內容，如果今天遊戲廠商合作工商，那也會進而使得看著他的粉絲們願意去玩遊戲。
摸使指出，「最主要的還是創作者懂不懂得與用戶溝通，你開始做內容，為什麼這麼多內容裡面得是你，以及為什麼我得掏錢給你，這是同一個邏輯思維。畢竟收看、收視是沒有門檻的，但給你錢會影響到其他花費的比重，要怎麼讓粉絲願意犧牲這個比重是創作者要去設計或是懂得如何去講。」
懶貓也表示，這也是做直播的最根本目的，因為如果YouTuber只是單純影片輸出，那跟觀眾的隔閡其實很大，觀眾的反應、回饋也都只能用留言進行，而並非當下的即時溝通，「直播好處就好在這邊。」
魔競娛樂VTuber事業部總經理「喵哥」許昊補充稱，VTuber因為平常都在直播，因此跟觀眾的距離會更近一些，轉現能力、粉絲黏著度也會比YouTuber或是傳統藝人更好。而對於VTuber來說，能不能找到有共鳴的受眾也非常重要，以其他產業舉例，因為有人願意花12萬去買名牌包包，而也有人願意花12萬去買遊戲內的道具，VTuber的觀眾也願意花費時間與金錢看VTuber的直播或是買周邊，「找到那群受眾，你就很容易讓他們去轉換。」