很「婆」還不夠？VTuber人才輩出　魔競娛樂：有趣的靈魂更重要

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知名實況主「懶貓」蘭先倫就表示，VTuber是一個「終極的實況主」。由於VTuber的身份可以被切割，在網路上、現實生活過著不同的人生，而不用像現階段的網紅，一定要綁在一起。「如果以傳統藝人來說，都很容易遇到一個情況，就是人設崩壞，但VTuber不太會遇到這樣的事情，他的（現實）人設跟他在網路上生活的人設可以完全分開，這是我們認為做直播主或是實況主最強而有力的事情。」
不過先前曾傳出一名尚未出道的女VTuber自導自演「遭割喉」事件，也讓人質疑，難道VTuber就能躲在虛擬形象後面做出爭議行為？對此，魔競娛樂創辦人「摸使」MiSTakE（陳彙中）澄清，這跟VTuber的匿名性完全沒關係，只是讓現實的人生不容易去打破建立起來的人設。
懶貓也強調，使用虛擬形象活動只是讓VTuber相對容易被保護，不會像知名網紅一出門就會被關注一言一行，連去便利商店可能都要冒著被認出的風險。
魔競娛樂VTuber事業部總經理「喵哥」（許昊）透露，在進行徵選VTuber背後的靈魂時，也會與對方多聊聊及溝通，並且明訂規則，像是一定會禁止男VTuber與粉絲進行不正當的互動，但「人是管不住的，在合約裡可以約束，但我不覺得真的會有用，會去做無道德行為的人還是會做。」摸使也表示，只能透過業內的經驗去判斷對方是不是可以深度合作的夥伴。
不過除了道德觀念之外，在進行徵選時，魔競娛樂也有特別看重的部分。單就目前台灣市場較為主流的女性VTuber來看，大多是聲音好聽、會唱歌、給人很「婆」的感覺，但喵哥強調，有沒有個人魅力更加重要。
摸使補充稱，目前台灣市場仍以唱歌類型的VTuber為優勢，「因為唱歌是一個很直觀性的表演行為，你唱的好我就打賞你，不會有一種今天什麼事都沒做，我（打賞你）好像在保養你的感覺。」
但摸使也表示，只要是有趣、有潛力，都很樂意進行合作，另外好不好配合也是很重要的一點。「只要肯配合的情況下，我們都有機會去幫忙展現出我們自認是企業勢裡面更大更大的力量。」企業勢即是以公司名義經營的VTuber團隊。
摸使認為，台灣市場落後日本成熟發展的市場大概四到五年的時間，未來歌勢（以唱歌為主要活動）其實不是重點，擁有著「破格」的個性才更為重要。他進一步解釋，所謂的「破格」是指要能在所有的互動裡頭總是很突出、無厘頭，讓大家非常的有印象感，「他在連動（指多名VTuber一同進行企劃活動）裡面，（存在感）總是會特別強烈，或是他有一個很強的角色性存在。」摸使進一步指出，目前頂流日本VTuber都有著很強烈的個性，「這是我們看好的，我們在挖掘人才也都是希望他有個性。」
但懶貓坦言，這樣的人的確也比較難找，看到日本，人數多、基底也多，能找到這樣的人的機率自然會比較高一點，「我自己是看好（台灣）5到10年後，因為小朋友長大後想成為這個工作」。懶貓認為現階段難找的原因，是因為會開直播的人大部分都已經選擇去當實況主，因此得等到下一輪新血出現，才能緩解現況。