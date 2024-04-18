快訊／日本西部深夜傳「規模6.4地震」　半小時內又傳3次有感餘震

很「婆」還不夠？VTuber人才輩出　魔競娛樂：有趣的靈魂更重要

▲VTuber以虛擬形象透過直播與粉絲互動，不少VTuber的外型都會設計得十分可愛。（圖／翻攝自CompileHeart）
▲VTuber以虛擬形象透過直播與粉絲互動，不少VTuber的外型都會設計得十分可愛。（圖／翻攝自CompileHeart）

記者徐筱晴/綜合報導

VTuber在2016年開始為人所知後，後續幾年以全球範圍獲得了廣泛關注。雖然VTuber與真人直播主沒有太大差異，其以虛擬形象和角色設定示人，營造神秘感的同時也吸引粉絲追捧。但除了足夠吸引人的虛擬形象外，業界人士認為，個人魅力更為重要，不僅僅侷限於目前台灣市場主流的「歌唱類型」，更應重視個性突出和獨特性。未來隨著時間的推移，台灣VTuber產業也更能迎來個性化和多元化、具有潛力的人才。

我是廣告 請繼續往下閱讀
實際上VTuber做的事情與真人直播主沒有太大差異，玩遊戲、聊天或是進行有趣的線上企劃等，透過直播與觀眾互動，產生「陪伴感」，使粉絲願意支持」。但是，與真人直播主最大的不同在於，VTuber是以俗稱「皮」的虛擬形象再加上角色設定展現在眾人面前，有時候形象還是非現實的設定，營造出神秘感，也能讓背後的直播主本人（通常稱「中之人」或「魂」）擁有足夠隱私。

知名實況主「懶貓」蘭先倫就表示，VTuber是一個「終極的實況主」。由於VTuber的身份可以被切割，在網路上、現實生活過著不同的人生，而不用像現階段的網紅，一定要綁在一起。「如果以傳統藝人來說，都很容易遇到一個情況，就是人設崩壞，但VTuber不太會遇到這樣的事情，他的（現實）人設跟他在網路上生活的人設可以完全分開，這是我們認為做直播主或是實況主最強而有力的事情。」

不過先前曾傳出一名尚未出道的女VTuber自導自演「遭割喉」事件，也讓人質疑，難道VTuber就能躲在虛擬形象後面做出爭議行為？對此，魔競娛樂創辦人「摸使」MiSTakE（陳彙中）澄清，這跟VTuber的匿名性完全沒關係，只是讓現實的人生不容易去打破建立起來的人設。

懶貓也強調，使用虛擬形象活動只是讓VTuber相對容易被保護，不會像知名網紅一出門就會被關注一言一行，連去便利商店可能都要冒著被認出的風險。

▲屏東聖誕節今年首度邀請VTuber厄倫蒂兒擔當「虛擬大使」。（圖／屏東縣政府提供）
▲VTuber與真人直播主相差無異，透過直播與觀眾互動，產生「陪伴感」讓粉絲願意支持。圖為先前VTuber厄倫蒂兒擔當屏東聖誕節的「虛擬大使」。（圖／屏東縣政府提供）
魔競娛樂VTuber事業部總經理「喵哥」（許昊）透露，在進行徵選VTuber背後的靈魂時，也會與對方多聊聊及溝通，並且明訂規則，像是一定會禁止男VTuber與粉絲進行不正當的互動，但「人是管不住的，在合約裡可以約束，但我不覺得真的會有用，會去做無道德行為的人還是會做。」摸使也表示，只能透過業內的經驗去判斷對方是不是可以深度合作的夥伴。

不過除了道德觀念之外，在進行徵選時，魔競娛樂也有特別看重的部分。單就目前台灣市場較為主流的女性VTuber來看，大多是聲音好聽、會唱歌、給人很「婆」的感覺，但喵哥強調，有沒有個人魅力更加重要。

▲魔競娛樂VTuber事業部總經理「喵哥」許昊（圖／記者林調遜攝）
▲魔競娛樂VTuber事業部總經理「喵哥」許昊強調，雖然目前台灣市場較為主流的女性VTuber來看，大多是聲音好聽、會唱歌、給人很「婆」的感覺，但有沒有個人魅力更加重要。（圖／記者林調遜攝）
摸使補充稱，目前台灣市場仍以唱歌類型的VTuber為優勢，「因為唱歌是一個很直觀性的表演行為，你唱的好我就打賞你，不會有一種今天什麼事都沒做，我（打賞你）好像在保養你的感覺。」

但摸使也表示，只要是有趣、有潛力，都很樂意進行合作，另外好不好配合也是很重要的一點。「只要肯配合的情況下，我們都有機會去幫忙展現出我們自認是企業勢裡面更大更大的力量。」企業勢即是以公司名義經營的VTuber團隊。

摸使認為，台灣市場落後日本成熟發展的市場大概四到五年的時間，未來歌勢（以唱歌為主要活動）其實不是重點，擁有著「破格」的個性才更為重要。他進一步解釋，所謂的「破格」是指要能在所有的互動裡頭總是很突出、無厘頭，讓大家非常的有印象感，「他在連動（指多名VTuber一同進行企劃活動）裡面，（存在感）總是會特別強烈，或是他有一個很強的角色性存在。」摸使進一步指出，目前頂流日本VTuber都有著很強烈的個性，「這是我們看好的，我們在挖掘人才也都是希望他有個性。」

但懶貓坦言，這樣的人的確也比較難找，看到日本，人數多、基底也多，能找到這樣的人的機率自然會比較高一點，「我自己是看好（台灣）5到10年後，因為小朋友長大後想成為這個工作」。懶貓認為現階段難找的原因，是因為會開直播的人大部分都已經選擇去當實況主，因此得等到下一輪新血出現，才能緩解現況。

▲（圖／記者林調遜攝）
▲魔競娛樂創辦人「摸使」MiSTakE（陳彙中）（右）、魔競娛樂VTuber事業部總經理「喵哥」許昊（左）、知名實況主「懶貓」蘭先倫（中）。（圖／記者林調遜攝）

聯名餐廳、周邊商品出不完！VTuber如「活IP」　創造多元收入撈金

VTuber競爭激烈！日本2大公司財務表現兩極　年度盛事帶雙面效應

VTuber自爆在台北遭「割喉」！驚動警方調查　真相被罵翻：太想紅

VTuber商機大爆發！「突破次元」聯名合作　攜手與品牌創造雙贏

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞