VTuber很好賺？一個月直播上百小時　魔競娛樂：台灣高時數是必須

我是廣告 請繼續往下閱讀
據分析網站「PLAYBOARD」統計資料顯示，2023年Super Chat（SC，超級留言，YouTube平台的贊助功能）排行榜前10名當中，就有3名是VTuber，而自2019年統計以來，VTuber一直是該平台 SC最大戶。
雖然成為VTuber，在直播當中，唱唱歌、玩遊戲，或是與粉絲進行互動，似乎就能靠著抖內贊助、周邊等方法賺入大把鈔票。但成為VTuber真的有那麼好賺嗎？其實在光鮮亮麗的皮（虛擬形象）、精湛的角色扮演之下，有著觀眾們看不見的辛酸處，其中宛如「社畜」甚至更加辛苦的直播時長，就是容易讓人望而卻步的因素之一。
魔競娛樂創辦人「摸使」MiSTakE（陳彙中）就透露，對於旗下VTuber有基本的時數要求，可能一個月就得直播100甚至到200個小時。若以正常的工時、8小時來看，20個工作天也才160個小時，但是除了直播之外，準備直播企劃等幕後工作都是另外的消耗，摸使認為，「以創作來說，要達到100個小時的持續輸出，我認為那是比正常工作來的消耗很多，因為它是屬於企劃類型，需要高能量的演出。」
摸使進一步透露，有好幾個合作的創作者，在起初都會有很大的不適感。但儘管魔競娛樂能夠在創作者有困難或是不適應的時候，進行配合調整，都不一定會是調整時數，「因為高時數在台灣市場是必須的，以日本來說的話，他們的直播產業才開始崛起，但可以看到趨勢是直播時長往上拉」，「現在台灣Twitch的直播時長，基本上前50名甚至前100名都是150個小時的時數起跳。」
知名實況主「懶貓」蘭先倫指出，當大家開始知道直播能有輸出，並且能夠把流量變現後，開始無所不用其極搶流量。而流量又與演算法掛鉤，「要怎麼讓人受到演算法青睞，其實無外乎就是讓出現的時間越長越好。」
懶貓透露，自己每個月直播時間平均是250個小時，在這樣的情況下才有辦法好好地將流量變現，同時做好自己的內容，也能留時間給廠商邀約合作，以及曝光周邊販售等自己的內容變現。他指出，他會去計算哪個時間點直播最容易留下人，「像我從不在晚上八點的時候才開始直播，如果要在晚上8點介紹我的東西，我會從下午3、4四點就開始直播，我要把人從3、4點留到8點，這些人下班回來看到，會想說『這人3、4點的時候就已經累積大概一、兩千人，就會很好奇這一台在看什麼。」
懶貓表示，雖然無法保證自己的流量是前幾名，「但以台灣圖奇（Twitch）來看，我的轉現率是最高的，絕對是台灣圖奇收入最高的實況主，我可能跟第二名差距是20、30%起跳。」他強調，「如果沒有這些時數的話，以現階段大家這麼急著想要進到這個行業的情況來看，你會沒有辦法被大家看到。就算你有更好的機會，但沒有好好把握在那個當下多開幾次直播，直播的時間沒辦法把人留下來，那最後觀眾就會去看其他人。」
除了背後的辛苦之外，由於VTuber必須仰賴YouTube、Twitch等平台進行活動，不僅得靠著平台演算法吃飯，平台的規範也是必須考量的要點。魔競娛樂VTuber事業部總經理「喵哥」（許昊）就透露，5月即將出道的旗下VTuber男團「Alluria」，在設計身體某些部位時，還比對了好幾種案例，避免屆時推出會被YouTube平台「黃標」。
此外，喵哥也提到了台灣部分技術上的瓶頸，像是讓VTuber以3D的虛擬形象進行活動，需要花費的心力比起一般的Live2D外觀更多，但這卻與整個VTuber產業有關，「因為日本VTuber、二次元文化非常發達，所以像製作皮的繪師或是建模師都比台灣多很多，因為台灣基本上沒有遊戲產業，都是在代理，沒有自研人才，所以在技術上面很缺，日本就走的比較前面，所以他們的這些成本或技術會相對成熟。台灣就是碰都沒碰過，儘管到處問，在業界也問不太到。」
喵哥舉例提到，像是日本VTuber會用3D外觀製作出有如平常在電視上看到的日本綜藝節目，但在台灣可能連「會寫綜藝節目腳本」的人才都很難找。
懶貓指出，雖然要成為VTuber入門門檻高，且競爭也很多，不僅要與台灣VTuber競爭，還要跟日本等國外VTuber競爭。但他認為，相較於其他類型的網紅，VTuber的轉現能力更容易達成，台灣市場的獨特性就是相對其他亞洲或歐美地區來說，更能接受直播這件事情，已經是「根深蒂固」的程度，市場還會再變大。