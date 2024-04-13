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朴寶藍酒醉後倒廁所猝逝！周一進行驗屍　粉瘋猜死因：怎麼還敢喝

▲南韓歌手朴寶藍醉酒後猝死，韓國警方將於周一進行驗屍，有粉絲翻出朴寶藍過往紀錄，發現她父母親皆死於肝病，紛紛表示：「她怎麼還敢喝。」（圖／翻攝自朴寶藍IG）
▲南韓歌手朴寶藍醉酒後猝死，韓國警方將於周一進行驗屍，有粉絲翻出朴寶藍過往紀錄，發現她父母親皆死於肝病，紛紛表示：「她怎麼還敢喝。」（圖／翻攝自朴寶藍IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓知名女歌手朴寶藍（박보람，Park Boram）本月11日驚傳酒後意外醉倒廁所猝死，韓國國立科學搜查研究院預計將於周一上午進行驗屍，之後會對外公布結果。有粉絲翻出朴寶藍過去在節目中分享父親因肝硬化去世，母親也因肝癌病逝，紛紛感嘆：「父母都因肝病離世，怎麼還敢喝。」

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▲朴寶藍傳出於昨日下午過世，享年30歲，警方正在調查死因。（圖／朴寶藍IG）
▲朴寶藍傳出於11日晚間過世，享年30歲。（圖／翻攝自朴寶藍IG）
朴寶藍2010年參加歌唱選秀節目《Superstar K2》因而展露頭角，2014年正式進軍歌壇。本月初朴寶藍才剛發行新單曲《已經開始想念你》，未料11日就傳出酒後意外猝逝消息，享年30歲。

▲朴寶藍傳出於昨日下午過世，享年30歲。（圖／朴寶藍IG）
▲粉絲翻出朴寶藍過去，發現其父母皆因肝病去世。（圖／翻攝自朴寶藍IG）
根據韓國京畿道南楊州南部警察署調查，朴寶藍11日晚間與2位女性友人一同喝酒，期間去了一趟廁所遲遲未歸，於是朋友立即前往查看，發現朴寶藍已經面朝地倒在地上失去意識。朴寶藍友人立即撥打119求救，並立即對她實施心肺復甦術直至救護車抵達。警消人員抵達後立即將朴寶藍送至醫院搶救，仍在晚間11點17分宣告不治。

▲朴寶藍IG最新貼文停留在3月12日。（圖／朴寶藍IG）
▲朴寶藍月初才剛出新單曲便離世，初步排除自殺可能。（圖／翻攝自朴寶藍IG）
為釐清死因，警方向向國立科學調查研究院申請驗屍，並表示朴寶藍身上無明顯外傷，因此初步排除輕生可能。有粉絲翻出朴寶藍2010年參加歌唱選秀節目《Superstar K2》的片段，發現朴寶藍曾公開分享父親因肝硬化於2010年初去世的故事。除此之外，朴寶藍的母親也長期與肝癌抗爭，直到2017年病逝。

▲朴寶藍減肥成功後不曾復胖。（圖／朴寶藍IG）
▲朴寶藍離世上不少粉絲感到十分唏噓。（圖／翻攝自朴寶藍IG）
不少粉絲看完紛紛猜測朴寶藍家中應該有遺傳性肝病，尤其父母親都是肝病患者的情況下，朴寶藍應該也因此有肝病遺傳病史，不少網友表示：「父母親都因肝病離世，怎麼還敢喝酒？」、「父母肝都不太好，估計身體裡也有點遺傳因素。」、「肝病有遺傳就別喝酒。」、「父母都這樣，還喝酒，珍愛生命啊！」實際死因還得等韓國法醫相驗後才能得出結果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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