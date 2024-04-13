朴寶藍酒醉後倒廁所猝逝！周一進行驗屍　粉瘋猜死因：怎麼還敢喝

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據韓國京畿道南楊州南部警察署調查，朴寶藍11日晚間與2位女性友人一同喝酒，期間去了一趟廁所遲遲未歸，於是朋友立即前往查看，發現朴寶藍已經面朝地倒在地上失去意識。朴寶藍友人立即撥打119求救，並立即對她實施心肺復甦術直至救護車抵達。警消人員抵達後立即將朴寶藍送至醫院搶救，仍在晚間11點17分宣告不治。
為釐清死因，警方向向國立科學調查研究院申請驗屍，並表示朴寶藍身上無明顯外傷，因此初步排除輕生可能。有粉絲翻出朴寶藍2010年參加歌唱選秀節目《Superstar K2》的片段，發現朴寶藍曾公開分享父親因肝硬化於2010年初去世的故事。除此之外，朴寶藍的母親也長期與肝癌抗爭，直到2017年病逝。
不少粉絲看完紛紛猜測朴寶藍家中應該有遺傳性肝病，尤其父母親都是肝病患者的情況下，朴寶藍應該也因此有肝病遺傳病史，不少網友表示：「父母親都因肝病離世，怎麼還敢喝酒？」、「父母肝都不太好，估計身體裡也有點遺傳因素。」、「肝病有遺傳就別喝酒。」、「父母都這樣，還喝酒，珍愛生命啊！」實際死因還得等韓國法醫相驗後才能得出結果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道