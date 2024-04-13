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楊謹華出戰《浪姐5》！36位大咖嗨翻全助陣　舒淇唱衰：回來拍戲

▲楊謹華宣布出戰《浪姐5》，引來36位圈內好友助陣加油，其中舒淇邊鼓勵邊唱衰，逗笑粉絲。（圖／IG cheryllovel0ve）
▲楊謹華宣布出戰《浪姐5》，引來36位圈內好友助陣加油，其中舒淇邊鼓勵邊唱衰，逗笑粉絲。（圖／IG cheryllovel0ve）

記者施以慧／綜合報導

2001年就踏入演藝圈的台灣女演員楊謹華，近幾年在影視上有著不錯的佳績，2021年還因演出《華燈初上》裡蘇慶儀一角而爆紅，並第5度入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎。日前她也在個人社群上公布即將出戰中國選秀節目「浪姊5」《乘風2024》！不只消息重磅，在圈內人緣極佳，好友遍佈中、港、台的的她，更是收穫了36位明星好友的大力支持，超狂應援團拍攝加油影片，成為網友歪樓關注的焦點。其中演員舒淇還笑稱如果楊謹華早早被淘汰，就乖乖回來拍戲。

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▲楊謹華不僅在圈內人緣極佳，好友遍佈中、港、台，好友還爆料她早已有唱跳夢。（圖／楊謹華的遊樂場 微博）
▲楊謹華不僅在圈內人緣極佳，好友遍佈中、港、台，好友還爆料她早已有唱跳夢。（圖／楊謹華的遊樂場微博）
楊謹華昨（12）日轉發圈內好友們為她參加《浪姐5》所拍攝的應援影片，不僅有Ella（陳嘉樺）、鍾鎮濤、梁家輝、林心如、秦嵐、楊祐寧、王咏穎、陳昊森、張軒睿、陳意涵、A-Lin、鄭元暢、吳慷仁、蘇見信、謝盈萱、陳立農、曾敬驊、戴愛玲、宋芸樺、王大陸、劉品言、夏于喬、陳庭妮、許瑋甯、蕭敬騰和舒淇，後續還有許茹芸、王心凌和周興哲，可見在演藝圈打滾多年，累積的人脈實力不容小覷。

▲楊謹華收穫了36位明星好友的大力支持，組成超狂應援團拍攝加油影片。（圖／楊謹華的遊樂場 微博）
▲楊謹華收穫了36位明星好友的大力支持，組成超狂應援團拍攝加油影片。（圖／楊謹華的遊樂場微博）

有趣的是，每個藝人都有各自應援的方式，曾在《華燈初上》中飾演愛慕蘇慶儀（楊謹華飾）的張軒睿，竟跳起「炸裂舞」，希望前輩能夠在節目中炸裂全場，新科影帝吳慷仁則是唱衰楊謹華，表示不信她能走到最後，還允諾若是她能登頂，絕對會請她吃飯。大家在吐槽之餘，不忘給楊謹華加油打氣。

▲吳慷仁唱衰楊謹華，表示她不會登頂成為第一名，不過如果唱跳夢成真，就會請她吃飯。（圖／楊謹華的遊樂場 微博）
▲吳慷仁唱衰楊謹華，表示她不會登頂成為第一名，不過如果唱跳夢成真，就會請她吃飯。（圖／楊謹華的遊樂場微博）
來自香港的保養品品牌創辦人王咏穎的應援片段中，也剪入了楊謹華熱力開唱和跳舞的影片，演員許瑋甯更透露楊謹華可能會在家偷練唱跳，可見她的唱跳夢確實醞釀已久，讓粉絲早已迫不及待坐等開播。

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