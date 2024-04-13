田馥甄唱《小幸運》獻花蓮403地震災民　暖喊：這片土地平安

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林曉培火力全開演唱《手太小》、《她的眼淚》、《煩》、《時光的劇場》、《Greta》，並挑戰徐哲緯的客語創作《尋》。她邀請恩師黃韻玲一起合唱《心動》，時隔23年再次同台演出，讓她興奮不已，前一天與恩師黃韻玲彩排更是激動，一度在舞台上開心表示：「能有這樣的同台機會真的非常感動。」結束後難掩激動，落下開心感動的眼淚。
田馥甄壓軸演出，選唱《Love》、《小幸運》等歌曲呼應主題，並演唱電視劇《茶金》客語插曲《詩的第一行》挑戰自己，能有機會透過歌聲表達對音樂的喜愛，和推廣自身客語文化覺得開心。
田馥甄問歌迷對客家人是否有刻板印象？有人大喊「漂亮」，她回：「那妳一定是客家女孩，我間接誇自己漂亮。」對於客家人給人勤儉持家的印象，她說：「我在這邊要幫客家人撕下小氣標籤，因為羅文裕老師是如此大方，還有S.H.E也有另一個客家人就是Ella，她是裡面最大方的人。」之所以說羅文裕大方，是因為田馥甄選《茶金》的插曲《詩的第一行》演唱時，羅文裕豪爽說不用授權費。
VERA、Saturnday擔任演唱會特別嘉賓，各自將江美琪出道曲《對我好一點》、林曉培《煩》、S.H.E《戀人未滿》融入在表演歌曲裡，向天后致敬，蔡朕說：「這些經典歌曲已經締造傳奇，希望我們的合作能再造經典！心情可說是很澎湃。」Saturnday表示峻瑋的客語能力很好，有他在其實滿放心的，也趁這次機會接觸到自己不熟悉的語言，累積經驗，一起完成一個很好的舞台送給大家。
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