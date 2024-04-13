ZB1高雄《GOLDEN WAVE》派章昊當翻譯！飆台語我愛你 觀眾醉倒了
南韓電視台「JTBC」的音樂節目《GOLDEN WAVE in TAIWAN》來台灣高雄錄影，今（13）日於世運主場以拼盤演唱會的形式舉辦，從選秀節目《BOYS PLANET》出道的限定男團ZEROBASEONE（ZB1）擔任第2組表演者，中國籍成員章昊、RICKY暖當大家翻譯，並以台語「大家好」、「我愛你」問候全場4萬名觀眾，發音相當標準。
記者陳雅蘭／台北報導
ZB1開場帶來《CRUSH》，結束後成員紛紛以中文表示：「你們開心嗎？」、「高雄的朋友們！」、「尖叫聲！」、「打給厚（大家好）」，章昊就接話：「大家好我是ZEROBASEONE的章昊，感謝大家！哇矮你！剛才舞台上收到滿滿的熱情跟能量，高雄的粉絲謝謝大家！」
成員金地雄、章昊、成韓彬、SEOK MATTHEW、金太來、RICKY、金奎彬、朴乾旭、韓維辰過程中不斷比出各種「結尾妖精姿勢」，隨後開出「cute 」、「hot」、「powerful」3個選項給觀眾票選，尖叫聲最大的，下一首表演結束就會擺出當選姿勢。
粉絲最後選出「hot」，ZB1走到延伸舞台表演完《In Bloom》，頻頻以各種性感姿勢展現「hot」，模樣逗趣，章昊表示：「希望之後可以常常見到大家！謝謝你們！」並以《New Kidz on the Block》結束演出。
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