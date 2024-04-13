家裡裝變頻冷氣！她獨居「電費竟3100元」　眾揪隱形陷阱：很驚人

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該名網友昨日在PTT發文，她表示自己一個人獨居，近期收到水電費帳單，發現電費要繳3100元，水費則要繳400元，不禁好奇這樣費用算多嗎？原PO透露，她平時偶爾會用按摩浴缸泡澡，但家裡冷氣都是一級變頻，仔細看帳單發現，公共電費分攤比自己實際用的還多，讓她好奇問：「大家的電費水費一個人住都繳多少呢？」
貼文曝光後，不少網友直呼「你的電費太多了，我們一家3人，一期電費才1400～1700左右」、「電費夏天冷氣沒在關，最多也才2千多」，也有人懷疑「你那電錶有問題吧，不然就是被偷電」。
而原PO看到有人曬出自家電費帳單，發現上頭公共電費為13.9元，忍不住嘆「你公共電費怎那麼少，我多2個0」。讓內行人揪出關鍵「你的公設比很高吧？電梯、大廳燈都不關的話真的很驚人」、「住大樓就是這樣，服務是燒錢來的，現在為了外觀開一堆沒用的裝飾燈，都是錢」。
社區大樓公共電費好貴！台電曝解法
事實上，社區大樓公共電費高昂已經是常態問題，社區管委會會向台電申請「契約容量」，一般新社區來說，建商通常會習慣「寧高勿低」，申請較高契約電量，因此新住戶都會覺得首年公共用電驚人。
對此，台電指出，只要住戶同意，管委會可代表社區向台電提出降低契約容量，但若契約容量調到過低，很可能會「超約」，反而會被台電加收一筆「超約附加費用。因此台電建議，等到住戶都入住確認用電總量一段時間後，找出最適合的契約容量，就可以省下一筆可觀的電費。