愛情詐騙騙財又騙色　婦幼警傳授防範撇步

號召全民綠色旅遊 薰衣草森林限量發行零碳數位券

▲薰衣草森林今天舉辦「永續森林20年　綠色旅遊來放電」啟動儀式，號召全民綠色旅遊，為永續環境盡一份力。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.13)
▲薰衣草森林今天舉辦「永續森林20年　綠色旅遊來放電」啟動儀式，號召全民綠色旅遊，為永續環境盡一份力。（圖／記者金武鳳攝，2024.4.13)

記者金武鳯/台中報導

薰衣草森林今天舉辦「永續森林20年　綠色旅遊來放電」啟動儀式，在旗下眾品牌支持下，號召近百輛新能源車主響應！上午11時，百輛新能源車浩浩浩蕩蕩出發，從市區緩緩行駛至薰衣草森林山間，以壯觀陣仗揭開薰衣草森林全面升級2.0的綠色旅遊新體驗，參與車隊大讚「是一次難忘經歷，為環境永續盡一份力。

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薰衣草森林為鼓勵民眾加入環境永續行動，4月13日起舉辦為期一個月的「永續森林20年　綠色旅遊來放電」活動，號召全台新能源車主共同參與，凡舉辦活動期間，駕駛新能源車、步行、騎腳踏車抵達薰衣草森林園區（新社店、尖石店），即以電子票券環保形式贈送『零碳森林數位券』一張，駕駛傳統油車車主，則要支付300元環保費用購買該券。

▲薰衣草森林「永續森林20年　綠色旅遊來放電」啟動儀式，號召近百輛新能源車主響應！（圖／記者金武鳳攝，2024.4.13)
▲薰衣草森林「永續森林20年　綠色旅遊來放電」啟動儀式，號召近百輛新能源車主響應！（圖／記者金武鳳攝，2024.4.13)
『零碳森林數位券』限量發行7500張，優惠內容涵蓋熱銷產品【買一送一】優惠，像是入園門票、療癒系香草茶包、園區內600元內（含）全品項主餐、清爽香草口味霜淇淋、野植手作植物上板DIY體驗，以及薰衣草森林Select香氛品牌熱銷商品，超多驚喜優惠等著你，總值達6000元。

啟動儀式中，薰衣草森林董事長王村煌表示，薰衣草森林在這20餘年間，種植達8,000顆樹木，佔林面積超過6公頃，一公頃的林地估算1年可抵免碳排放量有10噸，這也意味著園區內，一年可抵免60公噸的碳排量。從台中來回新社薰衣草森林約40公里，如果駕駛傳統油車一趟，約產出8公斤的碳排。而森林種植的樹木數量，足以消除約7,500輛油車從台中市區來薰衣草森林所產出的碳排，這也是薰衣草森林此次限量發行7500張『零碳森林數位券』的真正意義，期望號召全台人民為環境永續盡一份心力！

▲百輛新能源車浩浩浩蕩蕩出發，揭開薰衣草森林全面升級2.0的綠色旅遊新體驗。（圖／薰衣草森林提供）
▲百輛新能源車浩浩浩蕩蕩出發，揭開薰衣草森林全面升級2.0的綠色旅遊新體驗。（圖／薰衣草森林提供）
薰衣草森林迎來全面2.0升級，全年都能欣賞到不同時期盛開的花海美景。春夏交會之際，數以萬株綻放的繡球花、薰衣草交織成一片天然紫色花毯。夏季時節，滿山遍野的螢火蟲點綴著山林，翠綠的光點在夜晚中翩翩起舞，將寧靜的夜晚渲染成一幅夢幻畫卷，可譽全台最浪漫的森林樂園！

還有浪漫秋季獨有的豐收南瓜節及志工日等活動、以及各種療癒體驗等著你！此外，以香草為主題，結合純露萃取、美食體驗等，讓你迅速從大自然中獲取療癒的能量。透過親手植栽，讓旅客對大自然有更深的認識與共鳴！還有更多豐富的綠色體驗等著你，讓你盡情玩樂，享受美食，暢購特色商品！趕快約上家人、愛人和閨蜜，踏上一場幸福的綠色之旅吧！更多訊息，請上薰衣草森林最新官方網站（www.lavenderforest.com.tw）或FB粉專（https://www.facebook.com/lavender2001?locale=zh_TW）查詢。






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