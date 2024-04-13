號召全民綠色旅遊 薰衣草森林限量發行零碳數位券

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『零碳森林數位券』限量發行7500張，優惠內容涵蓋熱銷產品【買一送一】優惠，像是入園門票、療癒系香草茶包、園區內600元內（含）全品項主餐、清爽香草口味霜淇淋、野植手作植物上板DIY體驗，以及薰衣草森林Select香氛品牌熱銷商品，超多驚喜優惠等著你，總值達6000元。
啟動儀式中，薰衣草森林董事長王村煌表示，薰衣草森林在這20餘年間，種植達8,000顆樹木，佔林面積超過6公頃，一公頃的林地估算1年可抵免碳排放量有10噸，這也意味著園區內，一年可抵免60公噸的碳排量。從台中來回新社薰衣草森林約40公里，如果駕駛傳統油車一趟，約產出8公斤的碳排。而森林種植的樹木數量，足以消除約7,500輛油車從台中市區來薰衣草森林所產出的碳排，這也是薰衣草森林此次限量發行7500張『零碳森林數位券』的真正意義，期望號召全台人民為環境永續盡一份心力！
薰衣草森林迎來全面2.0升級，全年都能欣賞到不同時期盛開的花海美景。春夏交會之際，數以萬株綻放的繡球花、薰衣草交織成一片天然紫色花毯。夏季時節，滿山遍野的螢火蟲點綴著山林，翠綠的光點在夜晚中翩翩起舞，將寧靜的夜晚渲染成一幅夢幻畫卷，可譽全台最浪漫的森林樂園！
還有浪漫秋季獨有的豐收南瓜節及志工日等活動、以及各種療癒體驗等著你！此外，以香草為主題，結合純露萃取、美食體驗等，讓你迅速從大自然中獲取療癒的能量。透過親手植栽，讓旅客對大自然有更深的認識與共鳴！還有更多豐富的綠色體驗等著你，讓你盡情玩樂，享受美食，暢購特色商品！趕快約上家人、愛人和閨蜜，踏上一場幸福的綠色之旅吧！更多訊息，請上薰衣草森林最新官方網站（www.lavenderforest.com.tw）或FB粉專（https://www.facebook.com/lavender2001?locale=zh_TW）查詢。