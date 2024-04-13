Gino「撞臉的兄弟」竟是胡歌！？本人證實：多年前早相認
大陸男演員胡歌2023年演出由王家衛所執導的電視劇《繁花》，今年才剛播畢，不過就有許多粉絲發現，胡歌疑似「撞臉」台灣男演員Gino（蔡東威），恰好Gino本人也有追這部作品，有趣的是還有粉絲擷取兩人相同表情的照片，做成對比圖，笑問Gino是不是該演出一下胡歌的弟弟，沒想到Gino尷尬表示：「問題是，若干年前我在湖北主持節目碰過他一次已經相認過了，我比胡歌大兩歲，要演我也是演他哥啊…」，爆笑言論一出，逗樂留言區的網友。
記者施以慧／綜合報導
昨（12）日就在自己IG上發文表態：「最近周遭藝人朋友家人，最常問我的就是～『你有看繁花嗎？你跟胡歌有像耶』」，他表示胡歌在劇中的表現也讓他看到出現錯覺，證實連本人都覺得很像！不過還是有忠實粉絲力挺留下評論，表示「雖然兩個有點像，可是還是你比較帥」。
胡歌與Gino兩人都是演員，分別在中國與台灣發展，Gino從2022年加入台灣本土劇後，不僅在《一家團圓》中大放異彩，當時宣布加入劇組的消息，還一度引發轟動，也擄獲觀眾的心，後期更是繼續接演《天道》，演藝事業也相當出色。
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