中國信託「愛傳球」開箱大巨蛋！見證中信特攻奪大巨蛋首勝嗨翻天

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下午兩校師生受邀「開箱」大巨蛋，體驗精采職籃賽事。初次踏進臺北大巨蛋，孩子們驚呼連連，大開眼界，對於在大巨蛋看籃球而不是看棒球，驚奇又震撼。平溪國中的戴愷呈說，「一直期待這一天，在大巨蛋看籃球賽更有氣氛，有種在電視看NBA的感覺。」楊梅國中秀才分校邱弘緯覺得大巨蛋很帥，很開心親眼見到最喜歡的球員劉人豪，「他是我心目中最棒的後衛，有機會很希望他可以教我打球。」打控球後衛的平溪國中林威揚更下定決心要向「球技好、人又帥」的謝亞軒看齊，開始努力練三分。
中國信託反毒教育基金會今日也在比賽現場設攤宣導反毒，吸引不少球迷。中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒曾表示，中信特攻不只是一支籃球隊，背後還有更深的意義，傳遞反毒的訊息予年輕人，鼓勵年輕人從事籃球運動，也教導什麼是毒品、提升反毒意識。中信特攻英文隊名DEA，也獲得美國緝毒局教育基金會（DEA Educational Foundation）的認同，代表中信特攻承接反毒重任。
中國信託長期聚焦慈善、體育、反毒、教育及藝文五大公益面向，整合集團資源，期待能幫助更多偏鄉或弱勢孩子，去（2023）年邀請NBA球星小波特（Michael Porter Jr.）來臺為反毒代言，並與「愛傳球」專案的孩子近距離互動，今（2024）年更特地規劃公益席次，讓孩子們在臺北大巨蛋感受籃球的魅力，希望透過推動籃球助攻反毒教育，讓孩子遠離不良環境，透過運動找到自信、榮譽感、團隊合作及人生目標。
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