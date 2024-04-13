徐若熙5局飆7K奪第2勝！味全13：6兄弟 曾頌恩雙響砲成空包彈
中職味全龍今（13）日作客中信兄弟，本土王牌徐若熙雖然連2場先發挨轟，被曾頌恩敲出兩分砲，但表現依舊可圈可點，主投5局被敲2安打失2分，有效壓制兄弟打線，而自家打者也提供火力支援，7局上灌進7分大局，最終味全龍就以13：6輕取中信兄弟，不僅斬斷兄弟2連勝，也終止近期的2連敗。
記者路皓惟/綜合報導
此戰兄弟在2局下靠著曾頌恩兩分砲先馳得點，味全在3局上追回1分，4局上張祐銘適時安打，幫助味全龍以3：2逆轉超前。6局上張政禹把握得點圈機會，掃出二壘安打打回1分，接著張祐銘也補上安打，味全擴大至5：2領先。
7局上兄弟後援投手陳琥連續被對方5名打者上壘，其中郭嚴文、陳思仲敲出帶有打點的安打，隨後李吳永勤登板也未能止血，鄭鎧文保送擠回1分，張政禹內野安打再下一城，張祐銘挨觸身球又送回壘上跑者，吉力吉撈．鞏冠、李凱威也都貢獻打點，該局龍隊灌進7分。
8局上味全龍再添1分，持續擴大領先，9局下兄弟最後反攻，雖然陳子豪、曾頌恩相繼開轟，但依舊無法改變戰局，最終由味全收下勝利。
徐若熙主投5局丟了75球，其中50顆好球，僅被擊出2安打，投出1次四壞和7次三振，拿下本季第2勝，羅華韋主投1局收穫中繼成功；兄弟方面，魏碩成先發5.2局被敲6安失掉5分（3分自責），吞下本季首敗。
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