成功拯救「康老師愛貓」！工程人員爬瓦礫堆抱出　乖乖躺懷中

康老師愛貓受困11天！「救貓英雄」左手被咬：只想把貓救下來

▲天王星大樓拆除現場工作人員搭乘雲梯車，爬上瓦礫堆候成功將康老師的貓咪救下。（圖／讀者提供）
▲天王星大樓拆除現場工作人員搭乘雲梯車，爬上瓦礫堆候成功將康老師的貓咪救下。（圖／讀者提供）

記者孫唯容／綜合報導

花蓮0403強震震後11天，今（13）日下午14時30分，工程人員冒險到天王星大樓頂層瓦礫堆中，救出康老師的橘貓。最後抱出牠的「救貓英雄」工程人員嘎造谷慕受訪透露表示，「當時貓咪疑受到驚嚇，自己左手還被咬傷，但是沒關係，只是想著要趕快救出」。

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▲工程人員搭雲梯車將橘貓救出。（圖／讀者提供）
▲工程人員搭雲梯車將橘貓救出。（圖／讀者提供）
位在花蓮軒轅路的天王星大樓，在0403強震當天嚴重傾斜坍塌，康姓女老師疑似為了跑回大樓救貓，不幸罹難。今天大樓持續拆除工作，上午時分，疑似為康老師愛貓的橘貓再度現身頂層，直到下午2時結構技師評估現場安全沒問題後，暫時停下拆除工作，由兩名工程人員戴上安全帽等裝備，攜帶捕捉網，乘坐高空作業車升上約20公尺高度，前往頂層將橘貓救下。

▲橘貓被發現在頂層。（圖／讀者提供）
▲橘貓被發現在頂層。（圖／讀者提供）
成功救援橘貓的工人嘎造谷慕受訪表示，雖然頂層經拆除後碎石不少但還算安全，自己小心翼翼接近受驚的橘貓，第一次嘗試未能成功，第二次救援中，為防止貓咪再次逃跑，他請同伴擋住夾縫，自己從前方作勢驅趕，不料貓咪又想要往廢墟裡頭衝，趁貓往回跑時一把抓住抱在懷中，

嘎造谷慕也透露，橘貓疑似受到不小驚嚇，當時非常兇，自己左手還被咬了一口，但是沒有關係，當下就只想趕快救貓，一發現貓咪的身影時就決定要上去救援。

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