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碳索淨能永續發展協會今成立 宣示協助企業永續轉型

▲由34名致力推動淨零永續各行各業菁英成立的「碳索淨能永續發展協會」，今日舉行首屆會員大會，（圖／協會提供）　
▲由34名致力推動淨零永續各行各業菁英成立的「碳索淨能永續發展協會」，今日舉行首屆會員大會，（圖／協會提供）　

記者金武鳯/綜合報導

彰化縣「碳索淨能永續發展協會」今日舉行首屆會員大會，投票選出創會理事長，由現任彰化縣政府青年諮詢委員會永續經濟組組長賴品丞出任。賴品丞表示，將帶領協會全力協助企業永續轉型。包括彰化縣副縣長林田富、彰化縣工商發展投資策進會副總幹事陳穎青等產官學界代表出席致意。

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彰化縣「碳索淨能永續發展協會」，是由34位致力推動淨零永續伙伴共同發起成立。發起人之一，也是首屆理事長的賴品丞表示，地球永續發展是全世界共同使命，台灣各界積極響應，卻也見到許多亂象。有鑑於此，34名志同道合的各行各業菁英，希望藉由協會的成立帶來正確的資訊與觀點。未來，協會也將秉持專業態度積極推動淨零碳排行動，協助企業實現環境永續，為未來世代創造更美好的生活環境。

▲「碳索淨能永續發展協會」今日舉行成立大會，選出首屆理事長賴品丞，彰化縣副縣長林田富代表縣長致賀 。（圖／協會提供）
▲「碳索淨能永續發展協會」今日舉行成立大會，選出首屆理事長賴品丞，彰化縣副縣長林田富代表縣長致賀 。（圖／協會提供）
到場見證的彰化縣副縣長林田富，代表大家長王惠美獻上祝福，林副縣長除了對碳索淨能協會以彰化為根據地推廣永續行動表示支持外，同時更期待協會的年輕會員們能夠積極接棒、扛下重任，共同為彰化甚至是台灣的永續發展做出實質貢獻。

為了實現目標，碳索淨能永續發展協會特別邀請彰化縣農會總幹事張建豐、二林鎮鎮長蔡詩傑、芳苑鄉鄉長王保玲、彰化縣工商發展投資策進會副總幹事陳穎青、TUV NORD永續長黃國寶、聯合國可持續發展ESG高級策略顧問林英杰、逢甲大學離岸風力發電研究及發展中心顧問呂晃志、財團法人精密機械研究發展中心副理賴蔚齊、ESGTIMES執行長費聿德、華夏航空產業發展協會理事長翁柏吉、博世科智能股份有限公司總監陳文峰及資深開發經理林瑞益、彰化縣企業拓銷聯合協會秘書長楊文慶等產官學各界專家、領導者擔任榮譽顧問，指導會務發展。

獲全票支持扛下首任理事長重責的賴品丞，提出「協助企業認識碳排放的重要性」、「幫助企業實施碳盤查」、「引導企業走向低碳和智慧化之道路」等具體目標，期盼未來在產官學各界的支持下，共同為台灣產業的永續轉型做出貢獻。

碳索淨能永續發展協會官網：https://www.twgdsa.org/



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