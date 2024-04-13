碳索淨能永續發展協會今成立 宣示協助企業永續轉型

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到場見證的彰化縣副縣長林田富，代表大家長王惠美獻上祝福，林副縣長除了對碳索淨能協會以彰化為根據地推廣永續行動表示支持外，同時更期待協會的年輕會員們能夠積極接棒、扛下重任，共同為彰化甚至是台灣的永續發展做出實質貢獻。
為了實現目標，碳索淨能永續發展協會特別邀請彰化縣農會總幹事張建豐、二林鎮鎮長蔡詩傑、芳苑鄉鄉長王保玲、彰化縣工商發展投資策進會副總幹事陳穎青、TUV NORD永續長黃國寶、聯合國可持續發展ESG高級策略顧問林英杰、逢甲大學離岸風力發電研究及發展中心顧問呂晃志、財團法人精密機械研究發展中心副理賴蔚齊、ESGTIMES執行長費聿德、華夏航空產業發展協會理事長翁柏吉、博世科智能股份有限公司總監陳文峰及資深開發經理林瑞益、彰化縣企業拓銷聯合協會秘書長楊文慶等產官學各界專家、領導者擔任榮譽顧問，指導會務發展。
獲全票支持扛下首任理事長重責的賴品丞，提出「協助企業認識碳排放的重要性」、「幫助企業實施碳盤查」、「引導企業走向低碳和智慧化之道路」等具體目標，期盼未來在產官學各界的支持下，共同為台灣產業的永續轉型做出貢獻。
碳索淨能永續發展協會官網：https://www.twgdsa.org/