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林智平一週兩度獲MVP！樂天8：1轟垮富邦　統一獅退台鋼戰績獨走

▲「小師兄」林智平繳出單場3安打、2打點的猛打賞，一週內兩度獲選單場MVP。（圖／取自樂天桃猿臉書）
▲「小師兄」林智平繳出單場3安打、2打點的猛打賞，一週內兩度獲選單場MVP。（圖／取自樂天桃猿臉書）

記者路皓惟/綜合報導

樂天桃猿今（13）日在新莊棒球場對上富邦悍將，老將林智平揮出3安猛打賞，朱育賢再追加三分砲奠定勝基，洋投威能帝也繳出7局失掉1分（非責失）優質先發，最終樂天桃猿8：1擊退富邦悍將；另一場統一獅與台鋼雄鷹之戰，許哲晏個人貢獻3分打點，帶領統一以10：2擊退台鋼，戰績持續獨走。

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樂天出戰富邦前7局雙方打成1：1平手，8局上富邦林旺熙登板後，暴力猿打線展開一陣猛攻，林智平關鍵時刻擊出安打，一棒帶回2分，接著林承飛二壘安打、嚴宏鈞高飛犧牲打再取2分，9局上朱育賢扛出本季第一轟，從江國謙手中轟出三分砲，為本場比賽定調。

此戰林智平表現出色，4打數擊出3安打，貢獻2分打點，包括勝利打點，這是他繼6日在大巨蛋對兄弟擊出再見安打後，再度獲選為單場MVP，在一週內連拿2次單場MVP殊榮。

許哲晏包辦3打點　統一獅戰績聯盟獨走

另一場，統一獅今在主場迎戰台鋼雄鷹，充分發揮投打戰力，其中統一許哲晏雙安，包辦3分打點，陳重廷、潘傑楷也繳出3安猛打賞成績，最終統一以10：2擊敗台鋼雄鷹，戰績持續在聯盟獨走，台鋼則是吞下3連敗。

2局下，統一許哲晏把握得點圈機會，擊出三壘安打，壘上2名跑者送回本壘，幫助球隊首開紀錄。3局上，台鋼展開反擊，郭永維和王柏融連續安打，形成無人出局，二、三壘有人的機會，隨後張肇元、王博玄各貢獻1分打點，將比數追成2：2平手。

6局下，許哲晏擊出超前比分的安打，隨後林佳緯的二壘安打為球隊再添2分，統一獅該局灌進4分。8局下，統一獅攻勢再起，單局添進4分提前鞏固勝局。

統一先發投手林詔恩投4局被敲7安失掉2分無關勝敗， 江承峰、辛俊昇、邱浩鈞和尹柏淮登板輪番封鎖台鋼，其中辛俊昇拿下生涯首勝，而台鋼投手謝葆錡中繼登板僅投0.1局失掉3分承擔敗投。

▲統一獅許哲晏敲勝利打點，榮獲單場MVP。（圖／統一獅臉書）
▲統一獅許哲晏敲勝利打點，榮獲單場MVP。（圖／統一獅臉書）

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