越南警方查獲海洛因184塊　準備運往台灣

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報導指出，經過一段時間的追蹤、蒐集證據，警方突擊檢查胡志明市第一郡一間出租給外國人的房子，發現有兩名外國人雖已入住但未辦理暫住登記手續。
警方查獲，這間房子的廚房櫃子裡藏著裝有184塊海洛因的行李箱，以及一些疑似用於加工、分割和包裝毒品的機器和設備，包括打碎機、封口機和許多電池半成品外觀的空心金屬管。
兩名外國人向警方供稱，他們在3月15日由安江省（An Giang）陸路口岸入境越南，隨後在胡志明市停留，等待接收184塊海洛因後再運往台灣。
他們自巴地頭頓省（Ba Rịa-Vung Tau）的「上游」收到毒品後，就將毒品藏在租來的房內，並從中國訂購機器與設備，以便將毒品打成粉末，然後倒入電池殼中，目的是在出境飛往台灣時不被海關發現。
胡志明市警方已暫時拘留涉案的3名嫌犯，將進一步釐清身分、角色分工和所涉及的犯罪行為，並與公安部毒品犯罪調查警察局及各地警方擴大調查全案。（編輯：陳慧萍）1130413
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