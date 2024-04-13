讓生命繼續發光　台中榮總器官捐贈感恩追思音樂會

台中榮總舉辦「113年器官捐贈感恩追思音樂會」，邀歷年器官捐贈者家屬、受贈者以及家屬們，共同手持天燈，把彼此的心意透過點點光亮凝聚成光束，象徵著「幸福、平安、健康、光明、喜樂」，將思念與祝福遙寄天上的器官捐贈者。音樂會邀請台中特殊教育學校校友組成之「網銀中特校友樂團」演出，同時也邀請器官捐贈者家屬王先生及心臟受贈者楊先生代表捐受贈者現身分享，最後由受贈者向捐贈者家屬獻花致意表達感謝，並承諾要好好照顧自己維持健康，讓大愛的心願接力傳承下去。
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器官捐贈者家屬代表王先生110年器官捐贈者黃女士的兒子，為了延續媽媽的遺願，繼續推廣「器官捐贈」讓生命繼續發光發熱的想法，他特別從雲林帶著太太及兒子參加這場音樂會。黃女士因腦內出血緊急送醫，病況嚴重時兒子拿出黃女士親簽的器捐同意書及器捐卡給家人看，原本不捨的家人才釋懷，促成了器官捐贈，捐出肺臟、肝臟、兩腎及兩眼角膜，幫助了6個受贈者及其家庭。
王先生回憶到，「母親在家人眼中是一位溫柔節儉、面對不順遂的人生仍能樂觀以對的堅韌女性，在某次門診就醫時看到器官捐贈宣傳海報，便與兒媳討論後簽署器官捐贈同意書，並註記在健保卡上，且認為「如果想要幫助別人那就要先照顧好自己」，所以她很愛惜自己的身體。
她還打趣的說，從沒機會被叫聲老師，因此若有機會也願意當大體老師。言詞中透漏著對媽媽的懷念，也在家人們的理解下，黃女士如願以償捐出器官，瀟灑地享福去了。
音樂會上邀請了受贈者代表分享心路歷程。楊先生在112年重獲「心」生，他在臺中榮總心臟外科醫療團隊的照護下，移植至今已6個多月，身體狀況已經大致恢復，沒有移植前的食慾不振、上吐下瀉及下肢水腫等困擾，更沒有器官衰竭不知能否見到明日陽光的恐慌，楊先生已經開始期待在身體狀況許可下重拾營造工程師的專業，為公共建設盡一份心力。
楊先生表示，自己實在太幸運了!以前從事工程業20餘年，猶如游牧民族般隨工地而居的生活，因而輕忽了身體的變化，直到越來越頻繁發作的呼吸喘、水腫症狀，最終病況的變化使他只能手術置入長效型心室輔助器、插管維持生命。在病況危急的情況下，楊先生等來心臟移植的機會，他表示：「感謝捐贈者及上天保佑，同時也為捐贈者突發意外而惋惜，更感念捐贈者捐出器官而成就其他家庭團圓；因為傳統認為身體髮膚受之父母不敢毀傷，且有死後大體要完整的觀念，能破除傳統想必捐贈者及家屬都是豁達大度之人，希望他她在天上安祥。」現在，楊先生的妻子及小舅也都簽署了器官捐贈卡，希望未來有更多人參與響應。
台中榮民總醫院自民國73年起累計迄今已有超過634位器官捐贈者，他們捐出器官，讓心臟、肺臟、肝臟、腎臟等重要器官失去功能的病人，在中榮堅強的移植醫療團隊守護下安心治療；其間不可或缺的是社會大眾的愛心，認同器官捐贈，進而付諸行動簽署器捐同意書，藉此呼籲大眾平時要好好照顧自己維持健康，有捐贈才有移植，讓大愛的心願代代傳承、循環不止。