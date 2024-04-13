旅遊聖經列21個「台灣不為人知的事實」！2.6萬人淚讚：非常驕傲
台灣擁有豐富的自然景觀資源，以及傳統文化、發達產業，近年來已逐漸被國際熟知，每年都吸引大量外國遊客造訪。外國旅遊網站「旅遊聖經」（The Travel Bible）日前就整理出「21個台灣不為人知的事實」，貼文曝光後吸引2.6萬人前來按讚、超過8000人轉發，網友們紛紛留言直呼「為自己是台灣人而驕傲」、「很自豪能來到台灣，這裡有最好的醫療保健系統和友好的人民，這就是我愛台灣的原因」。
記者賴禹妡／綜合報導
「旅遊聖經」日前在臉書粉專列出「21個台灣不為人知的事實」。旅遊聖經首先介紹台灣地理位置，指出台灣位在中國東南海岸，兩者中間相隔台灣海峽，台灣在16世紀因優美景觀被葡萄牙人命名為「Ilha Formosa」，意思為「美麗島」。台灣也是南島語原住民族的所在地，至少有16個公認的部落，每個部落都有獨特的語言、文化和傳統。
「旅遊聖經」接著表示，台灣的首都台北具有繁華的夜市與標誌性的台北101大樓，台北101於2004年至2010年間曾是世界上最高的建築。台北故宮博物院則收藏了世界上最大的中國帝國文物藝術品之一。
「旅遊聖經」表示，台灣為半導體與科技產品的領先生產國，尤其台積電更是世界上最大的合約晶片製造商。此外，台灣標榜為世界上最高的資源回收率國家之一；台灣於1996年舉行首次總統直選，標誌著過渡民主的重要一步；且台灣的醫療體系以效率與品質備受國際高度看好。
不只如此，台灣便利商店密度極高，美食也十分多樣化，知名小吃包含牛肉麵、珍奶及臭豆腐等。台灣的旅遊產業也十分活躍，擁有日月潭、太魯閣峽谷、澎湖群島等知名觀光地。另外，台灣擁有高效率公共運輸系統，包括連接西海岸各大城市的台灣高鐵。
台灣因位於太平洋火環帶上，地震頻繁發生，因此發展了先進地震工程與公共安全措施，同時台灣也是自行車製造的領先地，每年更會舉辦台灣自行車節。此外，台灣漫畫（manhua）有一群忠實追隨者，以風格獨特的故事，為全球動漫及漫畫文化做出貢獻。
台灣為全球少數發放天燈慶祝元宵節的地方，尤其是新北市平溪區。不僅如此，台灣為蘭花的主要出口國，尤其針對蘭花的農業研究與創新，讓台灣成為蘭花栽培與繁殖的領導者；最後，台灣擁有金門、馬祖等島嶼，比台灣本島更接近中國，「反映了台灣與中國之間的複雜歷史與地緣關係」。