中職統一獅、台鋼雄鷹台南對戰 黃偉哲陪同蕭美琴開球加油
中華職棒統一獅、台鋼雄鷹今(13)日在台南市立棒球場對戰，副總統當選人蕭美琴在臺南市長黃偉哲的陪同下，為統一獅與台鋼雄鷹之戰開球，期待藉由統一獅的超強號召力，讓全國民眾一起參與臺南400精彩活動，一起為台灣棒球加油。
記者郭俊暉／台南報導
統一7-EVELEn獅去年以「臺南400獅在棒」作為臺南400活動開端，獲得熱烈迴響。伴隨今年臺南400正式啟動，統一獅再次推出臺南400主題週，以臺南400視覺識別系統為設計核心元素，推出主題週相關商品，同步布置球場視覺，同一LOGO變換系列商品，展現臺南400視覺識別系統的多樣魅力。
蕭美琴表示，非常高興在統一獅35週年的時刻，來到她的故鄉臺南，跟大家一起為臺灣的棒球加油。今年8月統一獅將移師花蓮進行比賽，屆時邀請民眾一起到花蓮去看球賽，為花蓮朋友也為臺灣棒球加油。
黃偉哲指出，臺南雖已邁入400年，仍是充滿活力的古都，市府及民間單位也積極推廣各項體育活動，公私協力打造臺南成為健康活力的宜居城市。113年全國中等學校運動會即將在4月20日至25日在台北市舉行，臺南全中運代表隊共派出1,078位選手參加22種競賽，期待小將們再創臺南榮耀。
台南市政府表示，這次主題週賽事於4月9日起至4月14日，共有5場賽事，明(14)日下午14:05統一獅與台鋼雄鷹終戰將由市長黃偉哲與嘻哈歌手阿跨面、芮鯊開球，歡迎民眾前往為選手加油。