螢光閃閃　中市大坑蝶螢嘉年華登場

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觀旅局表示，大坑生態園區搭配螢火蟲環境教育課程，民眾到大坑賞螢，不但可就近現地體驗，也落實環境教育學習的理念。小朋友們夜晚看到穿梭在林間的螢火蟲，讚嘆聲不斷，也馬上當起保育小精靈，互相提醒減少噪音跟光害。4月是螢火蟲的季節，大坑生態園區為大小朋友準備了3場螢火蟲生態解說活動，期讓更多人了解螢火蟲生態，進而提升生態教育的相關知能，環境生態得以永續發展。
觀旅局說，為擴大活動效益，今年也持續結合大坑商圈店家，推出多種優惠，參加的民眾完成指定任務，即可獲得百元商圈消費券。此外，喜歡蝴蝶生態的朋友，5、6月還有5場賞蝶活動，歡迎民眾到大坑來體驗美好的生態之旅。另外，在活動期間(8場解說活動)，凡憑今日維他露基金會舉辦的大坑萬人健行帽子到現場，就可領取精美蝴蝶限量小禮物。內容及報名相關資訊，可上活動網站查詢。
中市風景區管理所提醒，大坑生態園區是開放的戶外場域，民眾如要自行前往賞螢，切勿進入螢火蟲棲地所在的生態池草叢區，以免破壞生態及發生危險。同時建議，戶外活動盡量穿著長褲、布鞋、戴帽子，以防止蚊蟲叮咬；若自備手電筒，請記得蓋上紅色玻璃紙，並輕聲細語，勿大聲喧嘩，降低對螢火蟲的干擾。另外，請注意腳步，勿任意捕捉或帶回，影響牠們棲息的環境。