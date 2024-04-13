《淚之女王》主題曲首唱給台灣！BSS夫碩順自嘲：因為我們歌不多
南韓電視台「JTBC」來台錄製音樂節目《GOLDEN WAVE in TAIWAN》，今（13）日晚間6點半在高雄世運主場登場，全場最大咖的SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）理順當壓軸表演嘉賓，成員Hoshi、DK、勝寛還把金秀賢、金智媛主演夯劇《淚之女王》的主題曲首次表演獻給台灣，全場4萬名觀眾直呼賺到。
記者陳雅蘭／高雄報導
Hoshi、DK、勝寛一登場就致敬台灣知名電視劇《想見你》，勝寛就說：「當我想見你的時候，我就會聽這首歌！」隨後就帶來《Just do it》表演，3人接著以中文自我介紹，Hoshi就說：「我是老虎！」因為他多次表示喜歡老虎，也常以老虎手勢比出「虎朗嘿（意即韓文：我愛你（莎朗嘿）」，聽得懂的歌迷就熱情回應Hoshi的開場白。
3人提到是第一次來高雄，直呼真的很熱，但為了CARAT（粉絲名）開心，一定會帶給大家很多活力，隨後表示：「這首是第一次表演！」就帶來熱播中的《淚之女王》主題曲〈The Reasons of My Smiles〉，算是送給台灣CARAT的一點心意。
夫碩順於2018年成立，但出道至今只發過一張專輯、一首單曲，最廣為全球知道的就屬《Fighting》，勝寛曾表示該曲爆紅「公司也感到不可思議」，所以就把該曲放在最後一首，成員表演前直呼可惜快下台了，Hoshi就自嘲夫碩順沒有很多歌「因為我們只發過2張作品」。
《GOLDEN WAVE in TAIWAN》是南韓電視台「JTBC」的音樂節目，以拼盤演唱會的方式舉行，陣容包含：SEVENTEEN子團BSS（夫碩順）、ZEROBASEONE（ZB1）、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、STAYC、(G)I-DLE、NMIXX、JD1等9組藝人，演員秋英宇擔任主持人，演出晚間6點半開始，9點40分結束。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道