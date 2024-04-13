屏東三大日音樂節　周春米現身掀熱潮

「屏東三大日音樂節」第2日持續在縣立體育館掀起熱潮，以樂團為主題，吸引了大批歌迷前來感受搖滾魅力。今（13）日晚間，縣長周春米驚喜現身，與民眾一同嗨唱，展現出意外的好歌喉，獲得觀眾們的熱烈掌聲。活動共吸引了超過8.5萬人次，創下歷史新高。
記者莊全成／屏東報導
昨天第1日活動結束後，許多歌迷仍意猶未盡，紛紛表示要連續參與三天的活動。今天一大早就有許多粉絲不畏高溫前來排隊等候，其中，樂團《芒果醬》更是吸引了大批年輕粉絲。周春米除了在現場進行有獎徵答外，還即興演唱了幾首經典歌曲，引得現場觀眾掌聲不斷，呈現出愉快的氛圍。
周春米表示：「4月是屏東的音樂天」她鼓勵全國朋友們前來參與音樂節，一同迎接春天的到來。張震嶽首次在屏東市演出，帶來了跨年等級的精彩表演，深受歌迷喜愛。縣府傳播暨國際事務處表示，三大日音樂節每年都吸引大量年輕朋友參與，成為屏東的重要文化活動之一。同時也預告5月將有「黑鮪魚文化觀光季」，歡迎全國的朋友一定要來屏東聽好歌逛市集、玩屏東。
明(14)日為活動最後一天，將以文青主題登場，邀請金曲歌后魏如萱、Ozone、陳華、黃玠瑋、吳獻等重量級卡司輪番演出，還沒到場體驗屏東音樂天的好朋友們把握機會，一起到場來同歡。