企業女子壘球聯賽／臺北臺產熊讚本季開胡 中華U18培訓隊吞3連敗
2024企業女子壘球聯賽，新球季13日（週六）持續在台北青年公園棒球場開戰，進行第二週賽事，首場由臺北臺產熊讚以5:2開胡，第二場則是由福添福嘉南鷹出戰臺中兆基穿山甲，結果嘉南鷹打線大爆發，終場以12:6大勝，終於拿到首勝，中華U18培訓隊第三場又以下午再以1:12不敵新北凱撒，開季3連敗，勝場還沒開張。
記者吳政紘/綜合報導
第二週賽事首場由臺北臺產熊讚出戰中華U18培訓隊開啟，臺北臺產熊讚王真慧掛帥先發，她完投7局僅失2分，展現出學姊霸氣，打線2局下由林沛昀敲安開啟，張詠琦二壘安打發威，加上「九一連線」周志凌也敲安，單局攻下4分奠定勝基。中華U18培訓隊只有在4局、6局分別由邱郁忻、蕭佩潔擊出適時安打打下2分，最終仍以2:5落敗。
第二戰賽事，福添福嘉南鷹捲土重來，出戰臺中兆基穿山甲，雙方先發投手柯夏愛出戰潘玉玲，結果嘉南鷹打線大爆發，全場11支安打，加上葉貴萍單場雙響，帶動老將重砲李思詩、劉巧岑發威，總計4支全壘打硬是壓下兆基單場10安的狂猛打線，嘉南鷹以12:6大勝臺中兆基穿山甲，奪下本季首勝，單場MVP由葉貴萍拿下。
先發投手柯夏愛5局失3分，後援的陳靖瑜、邱安汝都上場守住勝利，柯夏愛也拿下本季個人首勝。
第三場上演新北凱撒勇士洋投Dawn Bodrug和中華U18培訓隊投手黃瑜芊的對決，新北凱撒勇士本季有備而來，靠著「機關槍」打線凶猛火力，幾乎局局都有得分，全場敲出16支安打狂奪12分，Dawn Bodrug更展現優異三振能力，主投3局狂飆8次三振，陳妙華後援4局僅失1分（非責失）拿下勝投。終場新北凱撒勇士以12:1大勝中華U18培訓隊。
雖然中華U18培訓隊在6局下靠著安打及失誤試圖追分，卻仍無法突破封鎖，終場由新北凱撒帶回本季第二勝，單場5支4、3分打點助攻的劉瑄則拿下MVP。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁