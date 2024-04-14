成功拯救「康老師愛貓」！工程人員爬瓦礫堆抱出　乖乖躺懷中

首例！陸軍203旅義務役男逃兵、入伍2天翻牆落跑　逾期恐面臨通緝

▲本月11日晚間6時許，陸軍203旅一名義務役男，翻牆逃離軍營之後，搭乘前來接送的車輛離去，這也是首起一年期義務役男逃兵事件。（圖／NOWnews資料照）
▲本月11日晚間6時許，陸軍203旅一名義務役男，翻牆逃離軍營之後，搭乘前來接送的車輛離去，這也是首起一年期義務役男逃兵事件。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

本月11日晚間6時許，陸軍203旅一名義務役男，翻牆逃離軍營之後，搭乘前來接送的車輛離去，這也是首起一年期義務役男逃兵事件，軍方獲報後已展開調查搜索，但暫時未尋獲該名逃逸的役男，而依照《陸海空軍刑法》第40條規定，無故離去或不就職役逾6日者，可處3年以下有期徒刑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，11日晚間，陸軍八軍團203旅安排新兵到中山室進行招募宣導，約8點半讓新兵分流到各招募員處，未料一名劉姓二兵於9時許失去蹤影，根據初步調查，劉男做完心理調查量表後，被軍方列為重點關照人員，9日入營後預定12日進行約談，沒想到劉男竟翻牆逃離軍營，且搭乘來接送的車輛落跑。目前軍方已聯繫劉男父親協尋。

對此，第八軍團指揮部表示，轄屬步兵203旅9日報到入伍之劉姓義務役役男，於11日晚間不假離營，單位即編組人員搜尋並聯繫家屬，復於12日依規定發布離營通報，函請憲兵隊依法處置。依照《陸海空軍刑法》第40條規定，無故離去或不就職役逾6日者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金；即便6日內回營，仍需接受行政調查，若確認有逃兵意圖，軍方仍能給予懲處。

台61線重大車禍！聯結車衝破護欄懸掛橋外、駕駛墜落命危送醫不治

大甲媽祖回鑾爆衝突！彰化行程延宕3小時　信眾與抬轎員險大亂鬥

嘉義男試車「失禁挫賽」！被討要千元清潔費　竟惱羞持刀追砍老闆

新北國中生割喉案！乾妹疑下指導棋又嗆同學滾開、被列殺人共犯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生