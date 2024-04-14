首例！陸軍203旅義務役男逃兵、入伍2天翻牆落跑 逾期恐面臨通緝
本月11日晚間6時許，陸軍203旅一名義務役男，翻牆逃離軍營之後，搭乘前來接送的車輛離去，這也是首起一年期義務役男逃兵事件，軍方獲報後已展開調查搜索，但暫時未尋獲該名逃逸的役男，而依照《陸海空軍刑法》第40條規定，無故離去或不就職役逾6日者，可處3年以下有期徒刑。
記者林盈君／綜合報導
據了解，11日晚間，陸軍八軍團203旅安排新兵到中山室進行招募宣導，約8點半讓新兵分流到各招募員處，未料一名劉姓二兵於9時許失去蹤影，根據初步調查，劉男做完心理調查量表後，被軍方列為重點關照人員，9日入營後預定12日進行約談，沒想到劉男竟翻牆逃離軍營，且搭乘來接送的車輛落跑。目前軍方已聯繫劉男父親協尋。
對此，第八軍團指揮部表示，轄屬步兵203旅9日報到入伍之劉姓義務役役男，於11日晚間不假離營，單位即編組人員搜尋並聯繫家屬，復於12日依規定發布離營通報，函請憲兵隊依法處置。依照《陸海空軍刑法》第40條規定，無故離去或不就職役逾6日者，可處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金；即便6日內回營，仍需接受行政調查，若確認有逃兵意圖，軍方仍能給予懲處。