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花蓮地震賑災專戶募8.8億共14萬筆　如何索取捐款收據看這裡

▲0403花蓮地震後第9日，賑災基金會專案募款帳戶至今（14）日上午7時募得8.8億元，總捐贈筆數14萬筆。（圖/NOWnews攝影中心）
▲0403花蓮地震後第9日，賑災基金會專案募款帳戶至今（14）日上午7時募得8.8億元，總捐贈筆數14萬筆。（圖/NOWnews攝影中心）

記者顏真真／台北報導

0403花蓮地震後第9日，賑災基金會專案募款帳戶至今（14）日上午7時共募得近8.8億元，總捐贈筆數14萬筆。其中財團法人林榮三慈善基金會偕自由時報、瓏山林房產、聯邦銀行捐款合計3000萬元、國泰世華銀行及國泰產險合計捐款1500萬元，協助受影響民眾重建及儘速恢復正常生活，希望善盡企業社會責任，並發揮拋磚引玉之效，以實際行動為災區重建盡一份心力，盼能幫助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活。

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目前已收到超過14萬筆捐款，顯現民眾愛心十分踴躍。近日有許多民眾來電詢問收據相關事宜，因目前仍在持續募款，收據及感謝狀將於募款結束後寄出，民眾如要索取收據，請提供捐款證明至賑災基金會：
1.匯款：請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭） 、電話及收據寄送地址，以傳真 （02-8912-7638） 或 Email （admin@tf4dr.org）方式提供。
2.線上刷卡：線上操作時，請於「請填入捐款收據抬頭」及「請填入身分證字號／統一編號」填寫資料，並於後續頁面填寫收件人完整地址。
3.外幣或國外匯款提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM 收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話以 Email（admin@tf4dr.org）方式提供，不另提供紙本收據。
4.在4大超商7-Eleven、全家、萊爾富、OK門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」填妥相關資料。

另外，提醒捐款民眾注意，填寫個人資訊時請確認身分證字號/統一編號、姓名、地址是否有誤，如有誤可能無法正確收到收據。賑災基金會將依收到資料，統一於募款結束後開始收據作業，另民眾、企業的捐贈於報稅時也能作為所得稅扣除額，應注意捐款申報時間，如今年5月申報所得稅時，還不能將今年捐贈花蓮震災金額列為扣除額，必須等到明年5月、申報今年所得稅時才能扣除，不須擔心趕不及今年5月繳稅。

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