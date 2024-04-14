天氣預報／今狂飆36度！明起2波鋒面急轉變天 降溫「連下6天雨」
今（14）日台灣吹偏南風，除花東有零星短暫降雨外，其它各地多雲到晴，高溫皆達攝氏31度以上，中央氣象署也發布「高溫資訊」，提醒台南、高雄要留意攝氏36度的氣溫，不過天氣風險公司分析師柯聿寧表示，明（15）日開始又接續有2波鋒面影響，尤其週四（4/18）的鋒面較扎實，期間除了溫度驟降外，也會伴隨雷雨、強風等劇烈天氣。
記者張志浩／綜合報導
柯聿寧指出，今天上午，較明顯的暖空氣北上，中部以北回到晴時多雲的天氣，中南部內陸到山區要留意局部高溫，大台北地區下半天處於背風側，空氣品質不佳之外，午後雲量將明顯增多，且持續到晚間，也有一些少量的午後降雨機會，天氣相對不穩定，不過短時雨勢不致於太大。
明天有一波微弱鋒面掠過台灣東北方，上半天受鋒前西南風影響，各地明顯暖熱，午後山區有局部短暫雨機會，週二（4/16）白天仍然受鋒面殘留影響，午後中南部山區有短暫雨，東北部有局部短暫雨或雷雨機會，預估累積雨量仍不多。
週三（4/17）天氣有一小段空擋，北部午後多雲，山區局部零星降雨，中南部有局部高溫機會。週四另一波鋒面逐漸接近，上午受各地偏熱，全台都有明顯高溫發生機率，午後鋒面主體由北部往南移動至中部沿岸，沿途有陣雨或雷雨發生機會，可能伴隨短時較大雨勢或強陣風。
週五鋒面逐漸減弱，但各地天氣仍是多雲到陰，北部、東半部有短暫雨，溫度轉涼，中南部多雲到晴、午後山區局部短暫雨，週六回到偏南到西南風增強的環境。總體來說，今天至週二，微弱鋒面在台灣北方徘徊，結構較弱影響有限，天氣變化不會太劇烈，但週四的鋒面較強，中北部有一小段時間不穩定且可能伴隨較大的雷陣雨。