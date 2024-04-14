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天氣預報／今狂飆36度！明起2波鋒面急轉變天　降溫「連下6天雨」

▲把握週末好天氣，明天開始連2波鋒面影響台灣，除了溫度驟降外，也會伴隨雷雨、強風等劇烈天氣。（圖／記者葉政勳攝）
▲把握週末好天氣，明天開始連2波鋒面影響台灣，除了溫度驟降外，也會伴隨雷雨、強風等劇烈天氣。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

今（14）日台灣吹偏南風，除花東有零星短暫降雨外，其它各地多雲到晴，高溫皆達攝氏31度以上，中央氣象署也發布「高溫資訊」，提醒台南、高雄要留意攝氏36度的氣溫，不過天氣風險公司分析師柯聿寧表示，明（15）日開始又接續有2波鋒面影響，尤其週四（4/18）的鋒面較扎實，期間除了溫度驟降外，也會伴隨雷雨、強風等劇烈天氣。

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柯聿寧指出，今天上午，較明顯的暖空氣北上，中部以北回到晴時多雲的天氣，中南部內陸到山區要留意局部高溫，大台北地區下半天處於背風側，空氣品質不佳之外，午後雲量將明顯增多，且持續到晚間，也有一些少量的午後降雨機會，天氣相對不穩定，不過短時雨勢不致於太大。

▲下週天氣主要受到鋒面影響，中部以北將會出現較劇烈的雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲下週天氣主要受到鋒面影響，中部以北將會出現較劇烈的雨勢。（圖／中央氣象署提供）
明天有一波微弱鋒面掠過台灣東北方，上半天受鋒前西南風影響，各地明顯暖熱，午後山區有局部短暫雨機會，週二（4/16）白天仍然受鋒面殘留影響，午後中南部山區有短暫雨，東北部有局部短暫雨或雷雨機會，預估累積雨量仍不多。

週三（4/17）天氣有一小段空擋，北部午後多雲，山區局部零星降雨，中南部有局部高溫機會。週四另一波鋒面逐漸接近，上午受各地偏熱，全台都有明顯高溫發生機率，午後鋒面主體由北部往南移動至中部沿岸，沿途有陣雨或雷雨發生機會，可能伴隨短時較大雨勢或強陣風。

週五鋒面逐漸減弱，但各地天氣仍是多雲到陰，北部、東半部有短暫雨，溫度轉涼，中南部多雲到晴、午後山區局部短暫雨，週六回到偏南到西南風增強的環境。總體來說，今天至週二，微弱鋒面在台灣北方徘徊，結構較弱影響有限，天氣變化不會太劇烈，但週四的鋒面較強，中北部有一小段時間不穩定且可能伴隨較大的雷陣雨。

▲受鋒面後的冷空氣影響，各地氣溫下週將會有幾段明顯的下滑，尤其中北部特別要留意溫差。（圖／中央氣象署提供）
▲受鋒面後的冷空氣影響，各地氣溫下週將會有幾段明顯的下滑，尤其中北部特別要留意溫差。（圖／中央氣象署提供）

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