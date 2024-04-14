Wembanyama提前「關機」！菜鳥年數據讓人驚嘆 將和Gobert爭DPOY
聖安東尼奧馬刺本季已經無緣季後賽，儘管明（15）日他們還有一場比賽，不過球隊已經宣布陣中法國新星Victor Wembanyama將缺席這場對上底特律活塞的最終戰。如此Wembanyama本季的數據也已經確定，他出賽71場，場均上29.7分鐘，可得到21.4分10.6籃板3.9助攻3.6阻攻1.2抄截，將有機會來爭取年度新秀，甚至是最佳防守球員（DPOY）和最佳陣容。
記者黃建霖/綜合報導
Wembanyama成為NBA史上第10位在單季至少能得到「20分10籃板3阻攻」的球員，前9人分別是：Kareem Abdul-Jabbar、Patrick Ewing、 Elvin Hayes、Bob Lanier、Bob McAdoo、Alonzo Mourning、Shaquille O'Neal、Hakeem Olajuwon、David Robinson。Wembanyama不但是在新賽季就拿下這樣的數據，更是其中唯一一位場均出賽不到30分鐘的球員。
前NBA球員、現任球評的JJ Redick在評價Wembanyama時，給出很高的評價：「我從未見過一名才19歲的球員能有如此的天賦，Wembanyama簡直太不可思議了。我喜歡他展現出的身型與籃球技巧之間的反差，還有他的好勝心與謙遜的心態。」
除了年度最佳新秀幾乎已經被這位2023年的選秀狀元給收入口袋中之外，Wembanyama也很有機會來爭取今年的年度最佳防守球員（DPOY），而他的主要競爭對手，則是另一位頂尖歐洲長人、明尼蘇達灰狼隊的Rudy Gobert。
兩人本季防守數據比較：
🏀Wembanyama：完成254次阻攻，聯盟第1；88次抄截，聯盟第19；防守效率106.1，聯盟第2；讓對位球員命中率降4.6%。
🏀Gobert：完成161次阻攻，聯盟第5；50次抄截，聯盟第141；防守效率104.2，聯盟第1；讓對位球員命中率降6.2%。
以在場上壓迫感和基礎數據來說，Wembanyama這一季已經展現出他現象級的能力，不過在幫助球隊打造防守體系以及防守高階數據上，似乎仍是Gobert更勝一籌。
NBA新秀球員要爭取主力獎項本就會在印象上稍輸一些，這是Wembanyama的劣勢之處。不過Wembanyama的名氣，以及那些不斷被播放的驚人「火鍋」影片，可能會讓他有所加分。
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