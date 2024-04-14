大谷翔平敲175轟追平「酷斯拉」松井秀喜！賽後談與前輩並列意義
MLB美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，昨（13）日面對教士隊的比賽第一局就敲出全壘打，這一轟也讓大谷翔平生涯在大聯盟的全壘打支數，累積來到了175轟，正式追平大前輩「酷斯拉」松井秀喜過去所保持的紀錄，並列大聯盟最多轟日籍球員，賽後大谷也親自談到追平前輩的意義，並希望自己能夠在場上持續有好表現。
記者陳品翔/綜合報導
大谷翔平昨日面對教士隊的比賽，仍舊擔綱第2棒指定打擊，一局下上場打擊時，就鎖定教士先發Michael King一顆外角95.4英里（約153公里）的直球，一棒將球送出中外野大牆，這是大谷生涯在大聯盟的第175轟，這發全壘打的擊球初速來到了107.3英里，飛行距離則為403英尺。
「就我個人而言，我非常高興。很榮幸能夠與前輩松井秀喜處在同樣的位置上，顯然這對於日本棒球而言，也是一件大事。」大谷翔平在賽後受訪時說到。
大谷翔平過去在天使隊就敲出171轟，本季開打前僅差4轟，就能追平松井秀喜的紀錄，對大谷來說這僅是時間問題，道奇隊隨隊記者Ricardo Sandoval也表示，大谷翔平的條件非常難比擬，他說到：「儘管松井秀喜是當時日本最優秀的球員之一，但毫無疑問大谷翔平目前已經超越了他，大谷的力量、速度和運動能力，是我在大聯盟見過任何球員都無法比擬的。在場上他無所不能，很幸運能夠見證大谷身穿藍色戰袍，持續在場上繳出偉大表現。」
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