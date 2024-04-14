謝金燕參戰《浪姐5》挨酸沒存在感！重現20年前片段 28字反擊了
49歲電音天后謝金燕近日參加大陸選秀節目《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐》第5季），不過卻被陸網友狠酸知名度不高，許多網友對她的印象停留在《意難忘》。對此，她PO出20年前對比片段高EQ回擊，「姐姐讓你再難忘。」
記者薛羽彤／綜合報導
謝金燕近日參加大陸選秀節目《乘風2024》，她在官方曝光的預告片中，提及曾經歷死亡車禍的傷痛，「我從輪椅離開（到）可以站立，我從來沒有放棄過」。不過謝金燕在大陸知名度不高，許多人對她印象停留在2004年《意難忘》的角色婷婷，這次謝金燕在《乘風2024》名單中，被網友酸「沒存在感」、「歌紅人不紅的類型」、「在台灣確實是大牌，但在這裡她…幾線？」
對此，謝金燕在微博重現當時在《意難忘》從機場走出來的片段，狀態明顯比當年更好，並以高EQ回覆酸民，「只看過姐姐的《意難忘》 ？沒關係，《乘風2024》，姐姐讓你再難忘。第一章：姐姐歸來。」謝金燕宣布參賽被中國網友看衰，先前她的「上班照」被中國網友捕捉到，狀態極佳一點也看不出已49歲，這也讓許多網友對她改觀，「像吃了防腐劑」、「狀態逆天了吧，有身材有腹肌」、「不是跟蔡秋鳳同一年代嗎？怎麼那麼年輕」、「她才是真正的不老啊」、「完全是韓國女團的狀態」。
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