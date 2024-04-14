日本最有名的台灣藝人？周杰倫「只有2人認識」 名氣慘輸這女星
在台灣街頭無法「拋頭露面」的名人，到了日本這一處也許可以安心逛街了！超過78萬人次訂閱的YouTuber「台客劇場」，在日本東京下北澤街頭隨機街訪，刻意挑選5名日本人最可能認識的台灣藝人，看誰的名氣最高，沒想到稱霸華語樂壇的「周董」周杰倫竟只有2人認識，慘輸TWICE成員周子瑜。
記者黃韻文／綜合報導
YouTuber「台客劇場」特地排除新宿、原宿等流行地，選擇日本人居多的下北澤進行街訪，向百名路人詢問對哪些台灣藝人最有印象，票選紙板上共有6個選項：林志玲、徐若瑄、周杰倫、周子瑜、金城武，以及全都不認識，沒想到投票結果出乎意料之外。
「台客劇場」林冠廷坦言，在他心中最有才華、最有巨星架式的周杰倫，在日本竟然是最後一名，只有2名路人認識。倒數第二名則是林志玲，至於人氣排行前三名，第一名是TWICE成員周子瑜、第二名是「Vivian Hsu」徐若瑄、第三名是金城武。
「台客劇場」提到，以日本街訪來說，年紀稍長的日本人，較容易對徐若瑄、金城武留下印象，徐若瑄在19歲時赴日發展，還組成團體《黑色餅乾 》發唱片，當時徐若瑄用心學習日文、融入當地文化，花心思經營日本觀眾，創造不少影響力。但對30歲以下年輕人來說，則幾乎都是周子瑜的天下，主要歸功於K-POP（韓國流行音樂）國際行銷力。
票選結果引起眾人熱烈討論，有網友直言周子瑜奪冠理所當然：「TWICE不僅發表日語版的熱門歌曲，更直接出日文專輯」、「在日本當然是子瑜，最有名TWICE在日本可是天團」、「某名路人的手機放了子瑜小卡，TWICE真的好火」。不過這只是趣味調查，每位藝人的主市場不盡相同，「台客劇場」也總結：「要尊重彼此的觀點，自己的觀點也沒有那麼重要。」