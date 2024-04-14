小林製藥紅麴案延燒　北市府：台灣小林應主動退費、供賠償方案

法務局說明，截至4月13日，衛福部食藥署公告民眾食用日本「小林製藥」紅麴之相關產品「非預期反應通報」案件通報達46件，且並持續增加，引發消費者擔憂。
法務局指出，北市府 11 日調查會議中，台灣小林日籍總經理於會中透過律師翻譯說明，「日本小林製藥」已宣布向消費者自主回收問題批號之商品並開設專屬諮詢電話等措施；惟就保障台灣消費者權益相關事宜，仍未能更積極主動，故北市府提出二點要求請台灣小林攜回研議，並於26日前函覆市府消保官研議結果。
北市府指出，首先，請台灣小林研議，針對購買含有「日本小林製藥」公告相關批號之紅麴產品的消費者，應向國人公告退費產品項目、退費方式、退費標準。
北市府續指，針對受害消費者若經醫生評估，確實有需要進行醫療行為部分，日本小林製藥應以對消費者最有利的方式處理，並儘速公布補(賠)償方案。
消保官指出，產品製造商「大研生醫」及「美兆生活」，對於問題產品除應積極回收及退貨外，依消保法第7條規定，業者於商品流通進入市場即應確保符合目前科技或專業水準可合理期待之安全性，若違反而致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任。
消保官進一步提醒，日本厚生勞働省已公告「日本小林製薬」之紅麴相關產品進行回收，如已購買者應避免食用，民眾若有自行從日本帶回日本小林紅麴產品，請立即通知台灣小林電話0809026220回收；其他含有紅麴產品，衛福部食藥署已就其他含有紅麴產品設立「國內業者主動通報預防性下架資訊」專區亦請儘速聯絡業者申請退費。
消保官補充，民眾如有紅麴相關食品疑義，可撥打食安專線「1919」或消費者服務專線「1950」或市民熱線「1999」轉7812洽詢，法務局將提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。
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