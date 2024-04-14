另結新歡爆衝突！26歲女台64線墜橋身亡 前夫等3人各5萬元交保
本月13日，台64線發生墜橋死亡意外，26歲蔡姓女子搭乘黃姓前夫家人的車要去掃墓，途中黃姓前夫因不滿蔡女另結新歡，雙方爆發爭吵及拉扯，蔡女一氣之下跳車，不久之後墜橋身亡。而黃姓前夫等3人，被警方依過失致死罪嫌函送偵辦，檢方複訊後，諭令3人各以5萬元交保。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時車上共有4人，分別是26歲蔡女、25歲黃姓前夫、27歲黃姓前夫哥哥（駕駛）、哥哥的23歲林姓女友。當天蔡女搭乘車子要去掃墓，途中，坐在後座的黃姓前夫，因不滿蔡女另結新歡，2人爆發激烈爭吵及肢體衝突，黃姓前夫更怒嗆「要去處理對方」，氣的蔡女數度打開車門，黃姓前夫哥哥見狀嚇得趕緊停車，未料蔡女下車後竟隨即墜橋身亡。
案發後，黃姓前夫等3人被警方依法送辦，檢方複訊後，諭令3人均以5萬元交保。而事發前，有民眾傳出目睹蔡女遭追砍，警方也確實於車後座尋獲利器，但是否與本案有關，還有待進一步調查釐清。
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