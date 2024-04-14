南珉貞遇強震「房間360度旋轉」素顏吐心聲！粉絲全歪樓：太美了
南韓啦啦隊女神南珉貞，今年震撼來台加盟中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，吸引無數球迷進場觀看，不過，首次來台灣發展的她，卻遇到了可怕的花蓮7.2強震，有趣的是，南珉貞也把當天事發後的可怕經歷拍成Vlog上傳到YouTube，還意外曝光自己的絕美素顏，讓許多網友紛紛暈船，「這素顏也太頂了吧！」、「姐姐素顏反而更漂亮啊！」
記者詹鎰睿／綜合報導
南珉貞12日上傳YouTube新片，分享在台灣遇到7.2強震當天心情，只見她頂著美美的素顏，驚恐地表示自己心情不太好，完全被台灣的地震嚇到，「這是我人生第一次遇到地震！」更形容好像房間被旋轉了360度，不禁笑說，「我想了『在台灣第一天上班怎麼辦』，原來我我會在台灣死啊！」
好笑的是，南珉貞還拍下地震當時的畫面，她躺在床上已經嚇到瘋掉，只能不斷狂笑，夥伴李晧楨更驚呼，「哇！這樣下去我們會死吧！這是正常的嗎？」就連飯店的牆壁都有些脫落。最後南珉貞直呼，「原來知道的跟經歷的不一樣欸，沒想到地震這麼可怕。」
幸好當天的球賽沒有取消，南珉貞開玩笑表示，「我素顏更可怕耶！我準備一下！」影片曝光後，網友們紛紛暴動，「素顏好漂亮喔」、「素顏的珉貞也太美」、「這素顏無敵的吧」、「有點申世景的感覺」、「素顏還能美成這樣。」
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