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吳淡如嘆碰上詐騙集團！砸錢請學姐校稿被放鴿子　苦花30小時搶救

▲學姐主動要幫吳淡如校稿，她付了豐厚酬勞，沒想到卻被放鴿子，自己花了30個小時才完成，她崩潰表示像是碰上詐騙集團。（圖／吳淡如臉書）
▲學姐主動要幫吳淡如校稿，她付了豐厚酬勞，沒想到卻被放鴿子，自己花了30個小時才完成，她崩潰表示像是碰上詐騙集團。（圖／吳淡如臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

知名作家吳淡如飽讀詩書，擁有三個碩士學位的她，去年又到大陸湖南大學攻讀歷史博士。昨（13）日她發文透露，自己這兩天只睡3個小時，原因是學姐主動說要幫她校稿，她還付了豐厚的酬勞，沒想到期限快到，才知道自己被放鴿子，苦嘆「這已經有一點接近詐騙集團了。」

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吳淡如透露，3月初自己已把博士論文寫好，有位學姐熱心說要幫她校對論文，吳淡如覺得多一個人幫忙看也不錯，還提前付了對方豐厚的酬勞。這一個月之間，吳淡如都有催促對方，學姐也都說沒問題，結果到了要印論文的前三天，吳淡如發現學姐大概只看了五分之一，最令她無言的是，那五分之一，還是把她本來寫的是對的格式，多數改成錯的，等於她花錢沒得到成果之外，還要花力氣再改回來。

▲吳淡如不希望：「孩子人生中花的最大力氣是為了抵抗自己」。（圖／翻攝自吳淡如FB）
▲吳淡如花錢請學姐校稿，不但沒收到成果，自己寫對的還被改成錯的。（圖／翻攝自吳淡如FB）
吳淡如氣喊「完全沒有做，為什麼要騙我已經做了呢？還說沒有問題。」最後她花了30個小時改了20萬字的論文，藉此她也得到3點教訓，「人還是要對自己有自信」、「有信用的人才能得到信任」、「我最怕那種答應的別人做事，保證沒問題，一再拖延，然後到最後會棄馬逃跑的人。」吳淡如表示，在改論文前真的有點想哭，但她沒有發脾氣，也不打算要回那筆錢，只好無奈苦嘆「保證的事情做不到，還平白耽擱了別人的青春，這已經有一點接近詐騙集團了。」

▲吳淡如透露自己的論文被學姐從對的改成錯的。（圖／吳淡如臉書）
▲吳淡如透露自己的論文被學姐從對的改成錯的。（圖／吳淡如臉書）
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