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真香！台新女子路跑彭雪芬響應　半馬董家琪封后、10K林嫆菁奪冠

▲最香路跑賽萬人美力達陣，2024台新女子路跑圓滿成功。（圖／中華民國路跑協會提供）
▲最香路跑賽萬人美力達陣，2024台新女子路跑圓滿成功。（圖／中華民國路跑協會提供）

記者路皓惟/綜合報導

2024台新女子路跑TAISHIN WOMEN RUN今(14)日上午在臺北市政府市民廣場開跑，這場最香的路跑賽吸引近萬名女孩高喊「WOMEN CAN」，以最美麗的姿態奔向終點，半程馬拉松組由董家琪以1小時23分39秒的成績率先衝線，陳美彤與余亭緣分別以1小時25分11秒及1小時26分17秒的成績位居二、三名位置，10公里組是由林嫆菁以41分27秒拿下冠軍寶座。

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今日臺北市政府體育局專委呂生源、台新銀行產業金融處處長陳柏如、台灣adidas經理何旭平、中華民國路跑協會理事長郭國雄、松山霞海城隍廟沈錫祺主任委員到場為賽事鳴槍，最速主播田鴻魁、舒跑哥、藝人黃玠和一眾跑團教練帶頭配速。

賽事3公里組，台新戰神啦啦隊Taishin Wonders到場為大家應援打氣，最美董娘彭雪芬與長期贊助的空手道選手谷筱霜，還有基隆市副市長邱佩琳也來共襄盛舉，一起跑完3公里。

▲2024台新女子路跑半程馬拉松冠軍董家琪。（圖／中華民國路跑協會提供）
▲2024台新女子路跑半程馬拉松冠軍董家琪。（圖／中華民國路跑協會提供）
香港AR教練跨海相挺　adidas最強配速團貼心護航陪伴完賽

AR (adidas runners)是adidas在全球發起的跑步社群，旨在透過app串連世界各地的跑者，讓所有adidas runners可以輕鬆自由的加入每個AR城市發起的活動，這次特別邀請到來自AR HONGKONG的香港籍教練華進，來台灣與AR TAIPEI的鄭子健教練帶領的配速團隊一起合作，幫助每個女孩能夠順利完賽。

對於首次參與台灣的路跑賽事，華進表示：「當初聽到要找我來幫女孩們配速還真有點緊張，第一次在台灣參加路跑就體驗到什麼叫做連空氣都是香香的，很開心可以陪著大家一起在設定的時間內跑進終點，歡迎下次來香港參加我們AR活動。」

▲最美董娘彭雪芬與空手道選手谷筱霜，基隆市副市長邱佩琳一起跑3公里。（圖／中華民國路跑協會提供）
▲最美董娘彭雪芬與空手道選手谷筱霜，基隆市副市長邱佩琳一起跑3公里。（圖／中華民國路跑協會提供）
型男應援團助威、猛男為完賽女孩掛牌！松山霞海城隍廟諸神明也來坐鎮

今年沿途賽道上有陽光熱血的型男應援團，給予參賽女孩最熱情的應援加油，終點也有猛男為完賽女孩掛牌。 現場當然也有為女孩們準備了Women專區，設置讓女孩們恢復美美的梳妝區及更衣室，提供編髮及美甲服務區，讓所有女孩女人都能享受女王體驗。

松山霞海城隍廟在現場恭請到城隍爺、武財神、月老星君坐鎮，為參與活動的所有人員賜平安、賜財運、賜良緣，同時還準備點心、飲品和祈福小物要與現場信眾結緣。

▲2024台新女子路跑特邀配速員華進、田鴻魁、黃玠。（圖／中華民國路跑協會提供）
▲2024台新女子路跑特邀配速員華進、田鴻魁、黃玠。（圖／中華民國路跑協會提供）
台新銀行挺女力：認真的女人最美麗

台新銀⾏連7年冠名贊助台新⼥⼦路跑賽事，盼透過⼥⼦路跑讓⼥性認真展現⾃我。台新銀⾏⻑期⼒挺臺灣運動發展，已四度榮獲教育部體育署頒發「運動企業」認證，並連續兩年(2022-2023)獲頒「體育推手獎」金質獎，去(2023)年更取得長期贊助獎肯定。

台新銀行不只贊助臺灣最⼤型⼥⼦路跑，也長期⽀持臺灣⼥⼦⾼爾夫球選⼿曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、⿈亭瑄、陳之敏及空手道選手的辜翠萍、谷筱霜等⼈，扶持多位體壇好手在國際賽事中發光發熱，為國爭光。

▲松山霞海城隍廟諸神明坐鎮台新女子路跑賽。（圖／中華民國路跑協會提供）
▲松山霞海城隍廟諸神明坐鎮台新女子路跑賽。（圖／中華民國路跑協會提供）

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