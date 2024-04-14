真香！台新女子路跑彭雪芬響應　半馬董家琪封后、10K林嫆菁奪冠

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賽事3公里組，台新戰神啦啦隊Taishin Wonders到場為大家應援打氣，最美董娘彭雪芬與長期贊助的空手道選手谷筱霜，還有基隆市副市長邱佩琳也來共襄盛舉，一起跑完3公里。
香港AR教練跨海相挺 adidas最強配速團貼心護航陪伴完賽
AR (adidas runners)是adidas在全球發起的跑步社群，旨在透過app串連世界各地的跑者，讓所有adidas runners可以輕鬆自由的加入每個AR城市發起的活動，這次特別邀請到來自AR HONGKONG的香港籍教練華進，來台灣與AR TAIPEI的鄭子健教練帶領的配速團隊一起合作，幫助每個女孩能夠順利完賽。
對於首次參與台灣的路跑賽事，華進表示：「當初聽到要找我來幫女孩們配速還真有點緊張，第一次在台灣參加路跑就體驗到什麼叫做連空氣都是香香的，很開心可以陪著大家一起在設定的時間內跑進終點，歡迎下次來香港參加我們AR活動。」
型男應援團助威、猛男為完賽女孩掛牌！松山霞海城隍廟諸神明也來坐鎮
今年沿途賽道上有陽光熱血的型男應援團，給予參賽女孩最熱情的應援加油，終點也有猛男為完賽女孩掛牌。 現場當然也有為女孩們準備了Women專區，設置讓女孩們恢復美美的梳妝區及更衣室，提供編髮及美甲服務區，讓所有女孩女人都能享受女王體驗。
松山霞海城隍廟在現場恭請到城隍爺、武財神、月老星君坐鎮，為參與活動的所有人員賜平安、賜財運、賜良緣，同時還準備點心、飲品和祈福小物要與現場信眾結緣。
台新銀行挺女力：認真的女人最美麗
台新銀⾏連7年冠名贊助台新⼥⼦路跑賽事，盼透過⼥⼦路跑讓⼥性認真展現⾃我。台新銀⾏⻑期⼒挺臺灣運動發展，已四度榮獲教育部體育署頒發「運動企業」認證，並連續兩年(2022-2023)獲頒「體育推手獎」金質獎，去(2023)年更取得長期贊助獎肯定。
台新銀行不只贊助臺灣最⼤型⼥⼦路跑，也長期⽀持臺灣⼥⼦⾼爾夫球選⼿曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、⿈亭瑄、陳之敏及空手道選手的辜翠萍、谷筱霜等⼈，扶持多位體壇好手在國際賽事中發光發熱，為國爭光。